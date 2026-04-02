Despegue de Artemis II desde Florida marca nueva misión lunar tripulada

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La tarde del pasado miércoles 1 de abril la misión espacial

, liderada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (

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, por sus siglas en inglés), despegó de la Tierra. Con cuatro astronautas a bordo, esta es la primeradel programa Artemis de la institución, y está programada para sobrevolar la Luna en un viaje de 10 días.es también lapara la humanidad eny establece las bases para uno de los objetivos de la, que es teneren el satélite natural de nuestro planeta.Este, cuya tripulación incluye a los estadounidensesy Christina Koch, y al canadiense, se ha convertido en un nuevo hito para la humanidad, siendo celebrado como un avance alrededor de todo el mundo, no solo entre la industria aeronáutica y aeroespacial.-----hace historia y videos delse viralizan en redes socialesEldedesde el, en Florida, Estados Unidos, que ocurrió alrededor de las 18:35 de la tarde (hora local), paralizó al mundo entero. La transmisión oficial, hecha por la, no fue la única manera de observarlo. Decenas de usuarios e internautas han compartido sus mejores videos delde la misión espacial.Un joven se ha vuelto viral en redes sociales por compartir un video en el que se aprecia eldedesde el. En la imágenes, el joven empieza algo decepcionado, pues a pesar de estar siguiendo ladesde su televisión, no se alcanza a ver el cohete.Segundos después eltotalmente, ya que el joven y su familia alcanzan a ver el pico de la nave, desatando unapor presenciar estePor otro lado, otro de los clips que más relevancia ha cobrado fue capturado. El video fue tomado por alguien que iba a bordo de un vuelo en la zona al momento delde la aeronave.En el video se aprecia ely un fragmento del ala del avión, sin embargo, como protagonista está la emblemática nave espacial, seguida de laque marca ladeen el cielo.Otromuestra el momento deldecon un ángulo más en picada, antes de que la nave espacial alcanzara