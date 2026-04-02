Despegue de Artemis II desde Florida marca nueva misión lunar tripulada
El lanzamiento desde el Centro Kennedy paralizó al mundo y generó videos virales en redes sociales.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La tarde del pasado miércoles 1 de abril la misión espacialArtemis II , liderada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA
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, por sus siglas en inglés), despegó de la Tierra. Con cuatro astronautas a bordo, esta es la primera misión tripulada del programa Artemis de la institución, y está programada para sobrevolar la Luna en un viaje de 10 días.
Artemis II es también la primera misión lunar para la humanidad en más de medio siglo y establece las bases para uno de los objetivos de la NASA, que es tener presencia permanente en el satélite natural de nuestro planeta.
Este lanzamiento, cuya tripulación incluye a los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y al canadiense Jeremy Hansen, se ha convertido en un nuevo hito para la humanidad, siendo celebrado como un avance alrededor de todo el mundo, no solo entre la industria aeronáutica y aeroespacial.
-----Artemis II hace historia y videos del lanzamiento se viralizan en redes sociales
El lanzamiento de Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, que ocurrió alrededor de las 18:35 de la tarde (hora local), paralizó al mundo entero. La transmisión oficial, hecha por la NASA, no fue la única manera de observarlo. Decenas de usuarios e internautas han compartido sus mejores videos del despegue de la misión espacial.
Un joven se ha vuelto viral en redes sociales por compartir un video en el que se aprecia el lanzamiento de Artemis II desde el patio de su casa. En la imágenes, el joven empieza algo decepcionado, pues a pesar de estar siguiendo la transmisión en vivo desde su televisión, no se alcanza a ver el cohete.
Segundos después el ánimo cambia totalmente, ya que el joven y su familia alcanzan a ver el pico de la nave, desatando una ola de emoción por presenciar este hecho histórico.
Por otro lado, otro de los clips que más relevancia ha cobrado fue capturado desde un avión. El video fue tomado por alguien que iba a bordo de un vuelo en la zona al momento del despegue de la aeronave.
En el video se aprecia el horizonte y un fragmento del ala del avión, sin embargo, como protagonista está la emblemática nave espacial, seguida de la estela de condensación que marca la trayectoria de Artemis II en el cielo.
Otro video viral muestra el momento del despegue de Artemis IIdesde un avión con un ángulo más en picada, antes de que la nave espacial alcanzara mucha altitud.
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