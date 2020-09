Diez comportamientos extraños de los perros y su explicación

Ahora que estamos en cuarentena pasamos más tiempo en casa y es más fácil observar detenidamente a nuestros perros y a sus conductas. Es importante mencionar que si se nota que alguno de los comportamientos se repite de manera obsesiva, le causa molestias o aparece de un día para otro, se deberás llevar a la mascota con un especialista.

Afortunadamente la mayoría de estas situaciones se pueden explicar desde la naturaleza animal y en "De10.mx" de EL UNIVERSAL contamos los secretos detrás del comportamiento de tu perro.

1. ¿Por qué a mi perro le gusta revolcarse en el suelo?

Algunos perros encuentran muy placentero el "masaje" que se dan en el césped o en una alfombra. Otras veces lo hacen para llamar nuestra atención. Sin embargo, si es muy frecuente también puede deberse a que tienen comezón, lo cual puede revelar la presencia de pulgas, garrapatas o alergias.

2. ¿Por qué mi perro come sus propias heces o las de otros perros?

Hay varias causas, que van desde tener deficiencias nutricionales a estar aburrido. También puede deberse a que lleva una dieta excesivamente restrictiva o a que lo hayas castigado severamente por haber tenido un accidente en casa. Este comportamiento amerita que lo lleves al veterinario.

3. ¿Por qué mueve una pata trasera si le rascas la panza?

Se trata de un movimiento conocido como "reflejo de rascado". Ocurre cuando algo le produce cosquilleo o irritación y estimula las terminaciones nerviosas de su piel, enviando una señal al cerebro para que mueva las patas y trate de retirar objetos molestos de su cuerpo.

4. ¿Es malo que mi perro coma pasto?

En la mayor parte de los casos el perro busca provocarse el vómito porque siente molestias estomacales. Si se trata de un hecho aislado no hay problema, pero si notas que esto ocurre de manera continua, lo mejor es llevarlo con un especialista veterinario.

5. ¿Por qué los perros arrastran el trasero?

Si tu mascota arrastra su trasero contra el suelo, podría tener lombrices intestinales o dificultades para vaciar sus glándulas anales. Este comportamiento también es motivo suficiente para llevarlo a una revisión.

6. ¿Por qué los perros entierran cosas?

Hay varias teorías al respecto. Una de ellas señala que en el pasado, cuando tenían una buena cacería, los perros salvajes enterraban las sobras bajo tierra para conservarlas y poder disfrutarlas después. Hay razas que simplemente son más propensas a cavar, como los terrier y los perros salchicha.

7. ¿Por qué mi perro rasca el suelo luego de defecar?

No todos los perros hacen esto, pero si tu mascota lo realiza, está buscando enterrar sus heces y extender su rastro con las glándulas de olor en sus patas. Se trata de una forma para marcar territorio.

8. ¿Para qué dan vueltas los perros antes de dormir?

Este comportamiento fue heredado de los lobos y es una forma de revisar que no haya peligro a su alrededor. También sirve para marcar ese territorio como suyo ante otros integrantes de su manada.

9. ¿Por qué mi perro se ensucia después de que lo baño?

Luego de dejar reluciente a tu mascota, resulta que va y se revuelca en el pasto o en el lodo. No es un acto de rebeldía, a los perros no les gusta el aroma a "limpio". Para no dejar rastros sobre su olor, se revuelcan en sustancias que lo enmascare.

10. ¿Tu perro te roba calcetines?

Si "Firulais" te roba calcetines o agarra tu ropa interior, es porque le encanta tu olor. En cuanto más uses cierta prenda, es más probable que tu mascota se la lleve. Si tu reacción es de juego, es probable que repita el robo, pues le encanta verte feliz.