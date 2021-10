Diseñan perro robot que incluye un rifle de precisión

Los robots cuadrúpedos son uno de los avances en robótica más interesantes de los últimos años. Son pequeños, ágiles y capaces de atravesar entornos que frustran a las máquinas con ruedas. Entonces, por supuesto, era solo cuestión de tiempo hasta que alguien le pusiera un arma a uno.

La firma Ghost Robotics presentó un robot cuadrúpedo, una unidad Vision 60, equipada con un arma personalizada por los especialistas en armas pequeñas Sword International.

Parece que el arma en sí (apodada SPUR o "rifle no tripulado de propósito especial") está diseñada para instalarse en una variedad de plataformas robóticas. Tiene un zoom óptico de 30x, una cámara térmica para apuntar en la oscuridad y un alcance efectivo de 1200 metros.

Lo que no está claro es si Sword International o Ghost Robotics están vendiendo actualmente esta combinación de pistola y robot. Pero si no lo es, parece que lo será pronto.

Como presume la copia de marketing en el sitio web de Sword: "El SWORD Defense Systems SPUR es el futuro de los sistemas de armas no tripulados, y ese futuro es ahora".

La máquina se mostró por primera vez en la conferencia anual 2021 de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos a principios de esta semana. Las conferencias se anuncian a sí mismas como una "exposición sobre el poder de la tierra y un foro de desarrollo profesional" que se lleva a cabo en Washington DC, del 11 al 13 de octubre.

Los detalles sobre la asociación entre Ghost y Sword no están claros, pero el ejército estadounidense ya está probando los robots cuadrúpedos de Ghost. El año pasado, el 325° Escuadrón de las Fuerzas de Seguridad en la Base de la Fuerza Aérea Tyndall en Florida se convirtió en la primera unidad del Departamento de Defensa en utilizar robots cuadrúpedos en operaciones regulares.

Los usa para patrullar el perímetro de la base, navegando por áreas pantanosas que "no son deseables para los seres humanos y los vehículos", según una entrevista con el CEO de Ghost Robotics, Jiren Parikh.

Aunque el reconocimiento es uno de los casos de uso más obvios para los perros robot, los fabricantes están experimentando lentamente con otras cargas útiles. Además de proporcionar video y mapeo remotos, las máquinas podrían usarse como torres celulares móviles, para desactivar bombas o para detectar materia química, biológica, radiológica y nuclear (también conocida como QBRN). Y, por supuesto, ellos mismos pueden convertirse en armas.

Boston Dynamics, el fabricante más conocido de robots cuadrúpedos y creadores de Spot, tiene una política estricta contra el armado de sus máquinas. Otros fabricantes, al parecer, no son tan exigentes.

Después de todo, muchas empresas ya venden plataformas de armas sin tripulación que usan ruedas de tanque o ruedas, por lo que agregar el mismo kit básico a las máquinas con patas no es una exageración.

La pregunta más importante es cómo se implementarán estos robots en el futuro y qué nivel de supervisión se requerirá cuando comiencen a disparar rondas letales a los humanos.

Desde hace un tiempo, los expertos advierten sobre el lento aumento en el uso de "robots asesinos" (conocidos como sistemas de armas autónomas letales, o LAWS, en la jerga oficial), y la política oficial de Estados Unidos no prohíbe su desarrollo o despliegue.

Muchos grupos están haciendo campaña para una prohibición preventiva de tales sistemas, pero, mientras tanto, parece que las empresas continuarán construyendo lo que es posible. Y eso significa poner armas a los perros robot.