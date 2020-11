Dispositivos y pantallas que no son compatibles con Disney+

Disney+ es una de las plataformas de streaming más esperadas en México. De acuerdo con su página oficial, su catálogo incluye más de 7 mil 500 episodios de series y 500 películas bajo el sello de The Walt Disney Studios, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Asimismo, el contenido varía entre los clásicos más queridos de la casa del ratón y novedades exclusivas para los suscriptores de este servicio. Ante su extensa oferta de entretenimiento, los internautas mexicanos están impacientes por su lanzamiento oficial el próximo martes 17 de noviembre.

Sin embargo, hay ciertos detalles que debes tomar en cuenta antes de su llegada. Aquí te decimos qué dispositivos y pantallas no son compatibles con Disney+.

Si tienes un celular o tablet Android con un sistema operativo anterior a la versión 5.0 (Android Lollipop), tu dispositivo no es compatible con la aplicación de Disney+.

Para quienes usan iPhone, iPod Touch o iPad, las versiones previas al sistema operativo iOS 11.0 y iPadOS 11.0 no cuentan con las características necesarias para abrir la app.

Del mismo modo, el Centro de Ayuda de Disney+ indica que las tablets Amazon Fire con sistemas operativos anteriores al Fire OS 5.0 no podrán reproducir los contenidos de la plataforma de streaming.

Realiza una actualización de software si está disponible o usa otro dispositivo para acceder a la aplicación.

El Centro de Ayuda de Disney+ señala que los navegadores de los dispositivos móviles, de los televisores inteligentes y de las consolas de videojuegos no son compatibles. En cualquiera de estos casos, se requiere la instalación de la app oficial.

De igual manera, la plataforma no estará disponible si utilizas versiones previas a los navegadores Chrome 75, Firefox 68, Internet Explorer 11, Safari 11 o Microsoft Edge. Cabe mencionar que Linux no es compatible con Disney+.

Según el Centro de Ayuda, los televisores LG Netcast o con versiones anteriores al WebOS 3.0 son incompatibles con Disney+. En cuanto a Samsung, el servicio de streaming no admite televisiones del 2015 o años anteriores, ni modelos con sistema operativo Orsay.

Los dispositivos Apple TV de primera y segunda generación o con versiones previas al tvOS 11.0 tampoco son opciones para disfrutar del contenido de esta plataforma.

Así como en los dispositivos móviles, solo los televisores Android con sistema operativo 5.0 o posteriores son capaces de visualizar el catálogo de Disney+.

Disney+ es compatible con todos los modelos de PlayStation 4 y Xbox One; cualquier otra consola de videojuegos no tiene el software necesario abrir la app.

Verifica cuál es el sistema operativo de tus dispositivos para que no te lleves sorpresas con la llegada de esta plataforma de streaming.