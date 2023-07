Dorely Medina, la joven nayarita aceptada en proyecto de la NASA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Dorely Medina es una joven nayarita que causó furor en redes sociales, luego de ser aceptada en el International Air and Space, un programa de la NASA en el que seleccionaron a 60 jóvenes de todo el mundo. Por medio de Facebook, la joven compartió la noticia donde lució emocionada por la oportunidad de "cumplir el sueño de mi vida".

"Desde que soy muy pequeña siempre he sentido fascinación por lo que sucede en el espacio. Me encanta ver estrellas, de hecho, el primer regalo que les pedí a mis papás fue un telescopio", expresó la joven.

Aunado a ello, explicó que para ser aceptada tuvo que pasar por "un largo proceso de selección", desde hacer una entrevista hasta mandar su prototipo de proyecto. Por su parte, Dorely explicó que la estancia tiene como objetivo diseñar un proyecto para ser enviado a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Finalmente pidió a las personas a luchar por sus sueños. "Con esto quiero decirles: sueñen, no dejen de soñar, no dejen de intentarlo, sueñen tanto hasta que les tiemblen las piernas, porque los sueños sí se cumplen. Tírenle a la luna y le dan por lo menos a una estrella", sentenció.