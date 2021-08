Dubai usa drones para crear lluvia

Cuando se menciona Dubai seguramente piensas en los autos superdeportivos, los grandes edificios, la comida exótica y algunos de los objetos y espacios más exclusivos del mundo. Pero algo que no siempre dicen es que toda esa riqueza y extravagancia se enmarca en una zona con altas temperaturas que pueden arruinar la experiencia. Por suerte, tienen una solución. Drones especiales que son capaces de "sembrar nube" para crear lluvia.

La lucha en contra el calor no es una tarea fácil y en lugares como los Emiratos Árabes Unidos, donde las temperaturas pueden alcanzar fácilmente los 50 grados centígrados en ciertas épocas del año, es todo un reto, por ello es que, específicamente en Dubai, los científicos han comenzado a abordar las altas temperaturas creando su propia lluvia.

De acuerdo con información del medio Vanguard, Dubai ahora está usando drones que vuelan hacia las nubes y descargan cargas eléctricas para que su junten produzcan lluvia. Esto como parte de un proyecto en curso al cual los Emiratos Árabes Unidos están destinando alrededor de 15 millones de dólares.

La técnica se llama "siembra de nubes" y que fue creada por expertos de la Universidad de Reading en el Reino Unido con la intención de ayudar a aumentar las escasas precipitaciones anuales, al parecer está funcionando tal y como se esperaba.

El profesor Maarten Ambaum, que trabajó en el proyecto, dijo que los Emiratos Árabes Unidos tenían suficientes nubes para crear condiciones que permitieran la lluvia. "Cuando las gotas se fusionan y son lo suficientemente grandes, caerán como lluvia", dijo el profesor Ambaum a la BBC.

Y los científicos no solo diseñaron la técnica para que lloviera en los Emiratos Árabes Unidos, también están buscando métodos para preservar la lluvia que golpea el suelo, en lugar de permitir que se evapore. Para ello, el país cuenta con alrededor de 130 presas y diques con una capacidad de almacenamiento de 120 millones de metros cúbicos, según el ministerio de agua.

El director ejecutivo del Centro Nacional de Meteorología y Sismología (NCMS), Abdulla al-Mandoos, dijo que se estaban preparando estudios para planificar más represas y proteger el agua, con el objetivo de dirigir la lluvia de la nube al acuífero. "No queremos desperdiciar una gota de agua", afirmó.

Un proyecto que lleva tiempo en desarrollo

Los drones que vuelan hacia las nubes, dándoles una descarga eléctrica para que produzcan lluvia, son un proyecto del que se ha hablado desde hace tiempo.

De acuerdo con la BBC, en 2017, el gobierno proporcionó 15 millones de dólares para financiar nueve proyectos diferentes que mejoraran el número de precipitaciones en el país.

Entre las ideas que se apoyaron estaba la tecnología de siembra de nubes que se logra arrojando sal para cambiar el equilibrio de la carga eléctrica en las gotas de la nube, y así fomentar las precipitaciones.

Alya Al-Mazroui, directora del programa de investigación científica de mejora de la lluvia de los Emiratos Árabes Unidos, dijo a Arab News: "Equipados con una carga útil de instrumentos de emisión de carga eléctrica y sensores personalizados, los drones vuelan a bajas altitudes y entregan una carga eléctrica al aire. Moléculas, que fomentan la precipitación".

Por ahora las pruebas han sido positivas. No obstante hay que decir que está en las primeros pasos y, si todo sale bien, la intención de los científicos es obtener más fondos para poder comprar un avión más grande que entregue una mayor carga útil.