CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El próximo

se produce un

, fenómeno conocido popularmente como "".Este evento ocurre debido a que elde la Luna es ligeramente menor que el del Sol, lo que impide unadel disco solar.De acuerdo con datos técnicos de la plataforma especializada, la Luna se encuentra cerca de su(el punto más alejado de la Tierra), lo que provoca que su disco sea aproximadamente un 1,1 % más pequeño que el solar. En consecuencia, la umbra lunar no alcanza la superficie terrestre; en su lugar, es la antumbra la que toca la Tierra, permitiendo que un anillo de luz permanezca visible en el clímax del eclipse.A solo seis días del evento astronómico, laanaliza las particularidades de lay la visibilidad limitada en elLa duración y el alcance de este fenómeno presentan características excepcionales. Según cálculos de la(National Aeronautics and Space Administration), el evento completo se extiende por(específicamente de las 11:42 a las 14:27 UTC), mientras que lade la anularidad alcanza los 2 minutos y 20,9 segundos.Este eclipse es el número 75 dentro del, una serie que inicia en el año 944 d. C. y que finaliza en junio de 2206. La trayectoria de la anularidad dibuja un corredor de aproximadamente 616 kilómetros de ancho, situado casi exclusivamente sobre regiones remotas de lay el Océano Antártico.A diferencia de otros eventos astronómicos recientes, la logística para este 17 de febrero presenta desafíos significativos. Según la división de astrofísica de la, elde la trayectoria y las condiciones logísticas de ladificultan la realización de campañas científicas presenciales masivas.Hasta el momento, no existen anuncios oficiales sobregestionadas por agencias espaciales, aunque se espera queintenten capturar el momento. Es importante reiterar que desde elno hay visibilidad alguna del fenómeno, ni de forma parcial, debido a la trayectoria orbital de la Luna en esta fecha.No obstante, la atención de los astrónomos ya se proyecta hacia el segundo semestre del año. De acuerdo con la(IAU), en siete meses (el), ocurre unde gran magnitud que cruza Groenlandia, Islandia y España. Para dicho evento, las instituciones científicas ya coordinan programas de divulgación pública. Por ahora, el "" de febrero permanece como un espectáculo reservado para las regiones más australes del planeta, recordándonos la precisión matemática de losque rigen nuestro sistema solar.