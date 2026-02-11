Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU
Elementos de Semar aseguraron 188 bultos de cocaína en colaboración con Guardia Costera de EU.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Elementos de laSecretaría de Marina (Semar) aseguraron
aproximadamente 188 bultos que representan varias toneladas de cocaína y se está en espera que las autoridades determinen el peso.
La dependencia señaló que la incautación se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión; a través de intercambio de información y ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de Estados Unidos.
Esto como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.
La Semar detalló que los efectivos detuvieron a varias personas a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.
Enfatizó que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos.
La Semar subrayó que mantiene las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.
