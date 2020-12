El 30% de sitios web, sin acceso a personas con discapacidad: IFT

Alrededor del 30% de los portales web de las empresas que brindan servicios de telefonía, internet y Televisión de paga no son accesibles para personas con discapacidad o adultos mayores, según el Tercer Informe en materia de Accesibilidad a Servicios de Telecomunicaciones para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 2020.

"El Informe detalla que el servicio que se distingue por tener un mayor porcentaje de cumplimiento es el de telefonía pública con 71.3%, seguido de la telefonía móvil con 70.3% y en último lugar los fijos, con un 69.7%o", indica el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En un comunicado, el regulador da a conocer que las empresas con la mejor evaluación fueron Ftth con 88.12%, Telcel con 87.94% e Izzi con un 86.03%.

Para el servicio de telefonía móvil, Telcel obtuvo mayor porcentaje de cumplimiento con 87.9%, mientras que Toka Móvil tuvo el menor con 54.2%.

En servicios fijos, Ftth tuvo mayor cumplimiento en accesibilidad web con 88.1% y Netwey alcanzó el menor con 52%.

"El 34% de los concesionarios y autorizados publican su contrato de adhesión en formato completamente accesible; y el 11% permite ser leídos por herramientas de asistencia; sin embargo, no cumplen con todos los elementos de accesibilidad contemplados en el artículo 7 de los Lineamientos".

Asimismo, 33% publica su contrato de adhesión, pero no cuenta con las funcionalidades de accesibilidad requeridas y 22% no lo publica.

Por otra parte, 47% de los concesionarios y autorizados publican en sus portales de internet sus tarifas con las características necesarias que permiten que las personas con discapacidad visual puedan consultarlas, pero 40% publican sus tarifas sin las funcionalidades de accesibilidad requeridas y 13%, aunque está obligado a hacerlo, no las publican.