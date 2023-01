El árbol que está provocando alergia, según la UNAM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Los ojos llorosos y el escurrimiento nasal son producto de la alergia al polen, a los granos microscópicos que producen las plantas con semilla y el cual es transportado por los insectos polinizadores.

Pero, en el humano el polen provoca alergia; es decir ojos llorosos, estornudos y secreción nasal, incluso puede llegar a provocar conjuntivitis o asma bronquial.

El semáforo semanal de niveles polínicos en el ambiente desarrollado por la Red Mexicana de Aerobiología (REMA) de la UNAM indica que en los últimos días de enero de este 2023, Coyoacán se mantiene en alerta roja respecto al nivel de alergenicidad en la estación por presencia del polen del fresno, así como a la especie de árbol Alnis.

La reforestación de la Ciudad de México que ha incluido a especies como el fresno y árboles de la familia del Cupressacesae ha provocado que la población sensible sufra de estos padecimientos, comentó a la UNAM María Carmen Leticia Calderón Ezquerro, coordinadora de la REMA.

Las personas que son sensibles al polen y salen a correr por las tardes están totalmente expuestas, sobre todo en zonas como el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.

En Coyoacán y Miguel Hidalgo (con 56 y 51 tipos polínicos respectivamente, predomina Fraxinus o fresno, mientras que en Iztapalapa con 37 y Cuajimalpa con 49 los árboles de la familia del Cupressaceae o el ciprés, que producen altos grados de alerginicidad.

Justamente en estas alcaldías, las concentraciones de polen llegan a ser altas. De acuerdo con el Índice Polínico Anual que llega hasta los tres mil 200 y tres mil 500 granos por metro cúbico de aire.

La población más vulnerable a la exposición al polen son las personas entre 5 y 20 años de edad, de acuerdo con la UNAM.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia por polen?

- Congestión nasal

- Escurrimiento nasal

- Estornudos y comezón en la nariz

- Sibilancias (sonidos producidos cuando hay mucha congestión)

- Tos

- Falta de aire

- Irritación y cosquilleo en la garganta

¿Cómo aliviar la alergia al polen?

Si generalmente sufres de ojos llorosos y escurrimiento nasal durante el cambio de temporada, conviene que te acerques a uh alergólogo para conocer qué te provoca alergia.

Además, puedes seguir una serie de recomendaciones para reducir la probabilidad de quedar expuesto:

- Quédate en interiores en días secos con viento

- Si eres alérgico al polen, no te encargues de labores de jardinería

- No cuelgues la ropa al exterior porque el polen puede adherirse a sábanas y toallas.

- Utiliza cubrebocas cuando salgas.

- Si vas a salir a correr procura portar alguna prenda que te cubra nariz y boca.