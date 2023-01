El cometa verde se verá en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El cometa C/2022 E3 (ZTF) se aproxima cada vez más a la Tierra, luego de un largo periodo sin visitarla, pues fue desde hace 50 mil años cuando se acercó a nuestro planeta por última vez; para que te hagas una idea de qué tanto tiempo ha transcurrido desde esa época, podemos decirte que quienes atestiguaron su avistamiento fueron los primeros Homo sapiens que vivieron durante el Paleolítico Superior y, ahora, nosotras y nosotros estamos a punto de presenciar este hito astronómico.

Para hablar del cometa C/2022 E3 (ZTF), mejor conocido como el "cometa verde", es importante reconocer qué clase de objeto es, pues habitualmente es confundido con los meteoritos, y aunque, en efecto, ambos son escombros interplanetarios resultantes de la formación del Sistema Solar, la diferencia entre unos y otros estriba en que un meteorito tiene un tamaño de entre 10 a 50 metros, mientras que un cometa es denominado como una "enorme bola de nieve", compuesta por polvo, roca, hielo y CO2.

Los cometas, a lo largo de su viaje por el Sistema Solar, van perdiendo parte de la materia que los conforma, sobre todo, cuando se aproximan al Sol, el cual se encarga de evaporar el hielo del que están hechos, lo que genera que estos cometas dejen a su paso polvo y gas, dando la impresión que tiene una cola, la cual puede extenderse a una longitud de hasta millones de kilómetros.

De hecho, esta cola es lo que más llama la atención de C/2022 E3 (TZF), ya que tiene una pigmentación verdosa, imposible de confundir en el cielo, y decimos que es distinguible porque, si bien, el cometa todavía no se avista en nuestro país, desde diciembre ha estado aumentado su velocidad y avanzando a pasos agigantados hacia la Tierra, por lo que algunas regiones situadas en el hemisferio sur, como es el caso del Reino Unido ya pudieron presenciar su aparición en el cielo.

Para infortunio de las y los habitantes del hemisferio sur y, para fortuna de quienes vivimos en el hemisferio norte, mientras más se acerca al área septentrional, su presencia en el cielo es mucho más visible, pues ya atravesó la ruta que lo llevó por la Osa Mayor y, poco a poco, se acerca a Polaris, la gran estrella polar.

De acuerdo con la información proporcionada por las y los astrónomos del Observatorio Palomar, en el que se llevó a cabo el descubrimiento de C/2022 E3 (ZTF) en marzo de 2022, gracias al telescopio Samuel-Oschin, existen dos momentos claves en el avistamiento de este comenta; uno tuvo lugar el pasado 21 de enero, cuando se acercó al punto más cercano al Sol; a este fenómeno se le conoce como perihelio, y el segundo tendrá lugar cuando se acerque al punto más cercano a la Tierra, que a su vez se denomina como perigeo.

El perigeo entre C/2022 E3 (ZTF) y la Tierra tendrá lugar entre el miércoles 1 y jueves 2 de febrero, alcanzando una distancia de tan sólo 42 millones de kilómetros con nuestro planeta, lo que permitirá su avistamiento, sin embargo, las y los expertos han reconocido que no lucirá con tanta claridad como lo hiciera en su momento el cometa NEOWISE, pero expresaron que, por su periodo orbital de 50 mil años, no debemos perder la oportunidad de presenciar dicho evento.

Por eso, algunas de las recomendaciones que se han hecho es tratar de buscar a C/2022 E3 (ZTF) en el cielo, durante las primeras horas del día en las fechas indicadas, y dirigir la vista al noroeste pues, si bien, no se necesitará de binoculares o un telescopio para observarla, su presencia en el cielo se asemejará a un punto brillante, como si una persona hubiera sumergido el meñique dentro de tiza y lo hubiera frotado en un pizarrón.