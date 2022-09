El detalle escondido de tu celular que te indica que te "hackearon"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- El uso del teléfono móvil aumenta a diario y también la cantidad de aplicaciones que los usuarios bajan en él. Sin embargo, muchos de quienes instalan estas apps, no saben o, mejor dicho, no son capaces de darse cuenta que estas roban sus datos personales.

Muy pocas veces se reconoce realmente el "hackeo" en el celular, a veces el teléfono se recalienta, anda lento y hasta se llega a pensar que el celular no sirve más, pero es más probable que hayas sido víctima de algún "pirata informático" que se aprovechó de tus datos.

A continuación te contamos como los "hackers" ingresan a tu teléfono móvil mediante softwares maliciosos y comprometen la seguridad de tu celular para rastrear ubicación y todas tus actividades en línea.

---Mensajes y llamadas de desconocidos

Algunos softwares maliciosos realizan llamadas o envían mensajes sin tu consentimiento a números telefónicos que pueden ocasionar gastos con el propósito de robar lentamente todo tu dinero. Si el monto de tu factura llega con un aumento inusual, no dudes en pedir un informe detallado a tu proveedor de servicio para verificar que no haya ninguna anomalía.

---Aumento injustificado en el uso de datos

Si el uso de datos de tu teléfono móvil aumenta repentinamente sin que cambies tus hábitos de navegación o de consumo, es una clara señal de que el dispositivo está completamente "hackeado".

En este caso, revisa atentamente todas las aplicaciones instaladas y elimina todas aquellas que te parezcan sospechosas o que hayas instalado cerca de la fecha en que notaste el aumento del consumo de datos.

---La batería dura cada vez menos

Si la pila de tu celular empieza a perder la carga a un ritmo más rápido de lo normal, esta es otra señal de que el dispositivo esta "hackeado".

Si bien las baterías están diseñadas por especialistas para ser eficientes, es complicado que su carga baje rápidamente en los primeros dos años de uso.

---Alta temperatura

Si tu móvil se calienta demasiado, es posible que algún hacker este robando datos y transfiriéndolos.

---Bajo rendimiento del equipo

Si las llamadas se cortan, los mensajes no te llegan y se interrumpe la conexión a Internet, o el celular empieza a fallar, es probable que alguna app maliciosa se esté ejecutando en segundo plano y esté consumiendo todos los recursos del dispositivo.