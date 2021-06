El día que cientos de sitios de internet mostraron el error 503

No hay duda de que una situación frustrante en la actualidad es querer ingresar a un sitio de internet para consular algo y ver un mensaje de error que no se soluciona por más veces que volvamos a cargar la página. Lo bueno es que podemos contar con alguna alternativa pero ¿qué sucede cuando la falla es masiva y afecta a cientos de portales? Eso sucedió la mañana de este martes cuando el error 503 se mostró a miles de usuarios.

A pesar de que la falla no duró mucho tiempo, sí llama la atención porque el martes por la mañana muchos de los sitios web que más tráfico reciben en el mundo incluidos Amazon, Reddit, Twitch y Pinterest se desconectaron debido a una interrupción importante en un servicio llamado Fastly.

El error provocó que miles de personas en el mundo se encontraran con un mensaje de error 503, por lo que no era posible acceder a la información a los servicios de diversos portales que iban desde páginas de comercio electrónico hasta medios de comunicación.

De acuerdo con medios como CNET, alrededor de las 2:58 am, hora del Pacífico, es decir aproximadamente a las 5 de la mañana de la Ciudad de México, la página de actualización de estado de Fastly mostró un error que decía "actualmente estamos investigando el impacto potencial en el rendimiento con nuestros servicios CDN (red de entrega de contenido)".

Poco tiempo después, surgieron informes en Twitter de que portales de noticias, incluidas la BBC, CNN y The New York Times, estaban fuera de línea. Incluso, aunque Twitter en sí todavía se estaba ejecutando, el servidor que alojaba sus emojis se cayó, lo que generó algunos tweets de aspecto extraño.

Es así que, en lugar de incidentes aislados que afectaron a sitios individuales, resultó que se trataba de una interrupción masiva que había afectado a grandes sitios de internet en todo el mundo, lo que demuestra cuánto de la red depende del servicio de computación en la nube Fastly.

Casi una hora más tarde, se actualizó la página de estado de Fastly para señalar que el problema se había identificado y se estaba implementando una solución.

A las 4:10 am PT, es decir a las 6:10 de la mañana en el centro de México, la compañía tuiteó: "Identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros POP a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global está volviendo a estar en línea".

¿Qué es Fastly y el error 503?

Para entender la relevancia de lo que sucedió hay que decir que Fastly es un proveedor de servicios de computación en la nube, con sede en San Francisco, que fue fundado en 2011 y que, en 2017, lanzó una plataforma de nube diseñada para acercar los sitios web a las personas que los utilizan.

Básicamente lo que hace es almacenar parte de un sitio web para que la persona que está accediendo al portal desde otro país utilice menos ancho de banda, lo que ayuda a que los tiempos de carga del sitio sean más rápidos y se optimicen las imágenes, los videos y otro contenido de alta carga útil para que se muestren de manera rápida y sin problemas.

Fastly asegura que gracias a su tecnología, por ejemplo, The New York Times pudo manejar simultáneamente 2 millones de lectores en la noche de las elecciones en Estados Unidos. También destaca que realiza funciones vitales de ciberseguridad, protegiendo los sitios de ataques DDoS y bots, además de proporcionar un firewall de aplicaciones web.

El problema es que por la manera en que trabaja Fastly cualquier error de su parte puede hacer que sitios web completos no estén disponibles. En el caso de esta mañana debido a un error 503 que significa que el servidor que aloja el sitio web no está listo para manejar la solicitud. También indica que el problema es temporal y que probablemente se resolverá pronto. Por lo general esta falla se produce cuando un servidor está inactivo por mantenimiento o cuando un sitio web se ha sobrecargado, por ejemplo, si demasiadas personas intentan acceder a él a la vez.