El director de Instagram no está satisfecho con Reels

Son varias las redes sociales que han buscado la manera de competir con TikTok e imitar su formato para ganar, sobre todo, a los seguidores más jóvenes. YouTube, Snapchat e Instagram son algunos ejemplos pero, al parecer, en el caso de la red social propiedad de Facebook, no están satisfechos con su esfuerzo.

Adam Mosseri, el director de Instagram, durante una entrevista que concedió para el podcast Decoder del medio The Verge, aseguró que no está emocionado con el competidor de TikTok de la plataforma, es decir con Reels.

Al referirse al formato de videos cortos que se lanzó en Estados Unidos en agosto de 2020, Mosseri dijo: "Todavía no estoy contento con eso. Estamos creciendo tanto en términos de la cantidad que la gente comparte como de la cantidad que consume, pero tenemos un largo camino por recorrer. Y tenemos que ser honestos en que TikTok está por delante".

El ejecutivo aceptó que, a pesar de los buenos resultados que Instagram está consiguiendo a través de Reels, todavía se encuentran en una etapa en la cual buscan consolidarse y, para ello, han decidido imitar a la red social china que es reina en el tema. Específicamente se refirió a las innovadoras herramientas creativas de TikTok, como filtros y efectos que estimulan los nuevos formatos de memes de video, como algo que Instagram aún no está haciendo por sí sola, pero que eventualmente debe hacer.

Es decir que, por ahora, más que buscar un diferenciador para Reels siguen construyendo la manera de atraer a los usuarios y lograr que se queden y prueben todas las funciones. "Creo que tenemos que mejorar en la construcción de herramientas más poderosas y creativas que no son necesariamente un meme o una especie de momento en un paquete, pero que aportan a las personas, que son más creativas que nosotros y crean contenido para ganarse la vida, la capacidad de generar algo que va a llamar la atención", comentó Mosseri.

Y es que, además del reto de conseguir más usuarios, Mosseri también señaló que están experimentando otro conflicto pues, el hecho de contar con muchos formatos de video diferentes, hace difícil para las personas entender para qué sirve cada uno. "La mayoría de la gente probablemente no sepa la diferencia entre los videos publicados en Instagram e IGTV, el formato de la aplicación para videos más largos que existe desde 2018", dijo.

En ese sentido el director compartió: "lo que estamos buscando, no solo con IGTV, sino en todo Instagram, es simplificar y consolidar ideas, porque el año pasado hicimos muchas apuestas nuevas. Creo que este año tenemos que volver a centrarnos en la simplicidad y la artesanía".

¿Cómo se usa Reels?

En caso de que no conozcas el formato de video corto disponible en Instagram te explicamos lo básico: Los usuarios podrán compartir sus videos de Reels no solo con sus seguidores o amigos, sino también con la generalidad de usuarios de la plataforma a través de la pestaña de Explore (explorar).

Dentro de sus perfiles, los Reels "vivirán permanentemente" con el fin de que los creadores "le puedan mostrar su trabajo a sus fans, seguidores y posibles seguidores".

Esta forma de entretenimiento permite a los creadores de contenido grabar videos de hasta 15 segundos de duración.

Para hacer un Reel, los usuarios deberán abrir la cámara de Instagram (como si fueran a hacer una historia). Ahí, verán la pestaña de Reels, desde donde podrán crear su video. Del lado izquierdo de la pantalla, verán los botones de las diversas herramientas que Reels integra.

Algunas funciones disponibles incluyen: Audio para para seleccionar una canción de la biblioteca de música en Instagram; Efectos algunos de los cuales utilizan tecnología de realidad aumentada; Temporizador grabar con las manos libres pues, después de presionar el botón de grabar, aparecerá en pantalla una cuenta regresiva de 3 segundos; Velocidad con esta herramienta los creadores de Reels podrán acelerar o ralentizar una parte especifica del video o el audio seleccionado.