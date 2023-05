El gadget japonés que transformará la ducha

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Después de un día estresante nada como un rico baño caliente para relajarse. Pero incluso en un ámbito tan común como la ducha, la tecnología puede hacer la diferencia y, como muestra, un curioso gadget japonés que se anuncia como una lavadora para humanos.

Este desarrollo no solo está pensado para dejarte más limpio que nunca sin tener que moverte mucho, también te brinda una experiencia relajante todo gracias al sistema de Inteligencia Artificial (IA) con el que está equipado.

----La lavadora para humanos que te dejará más limpio que nunca

La llamada lavadora para humanos, cuyo nombre real es Proyecto Usoyaro, es una propuesta de la compañía Science, con sede en Osaka, Japón, que busca brindar una limpieza profunda en un agradable ambiente.

Según lo dado a conocer, las personas se sientan en la cámara para dar inicio a un baño ultrasónico que arrojará agua a alta velocidad con burbujas de aire extremadamente finas capaces de eliminar la suciedad de los poros.

Pero no solo eso, la lavadora limpia el cuerpo mientras reproduce un video relajante elegido específicamente para la persona por una inteligencia artificial.

La compañía no es nueva en este tipo de desarrollos pues es especialista en cabezales de ducha y bañeras con esta tecnología de burbujas, pero esta vez asegura tener la intención de comercializar un producto con la capacidad de "lavar la mente" y el cuerpo creando la experiencia más cómoda y relajante.

Hay que mencionar que por ahora se trata solo de un prototipo y que la compañía espera tener la bañera del futuro disponible en 2025, año en que planea mostrar en vivo su funcionamiento en la Exposición de Osaka.

----¿Cómo funcionará la bañera del futuro equipada con IA?

En los videos que se han dado a conocer sobre la lavadora para humanos se explica cómo es que funcionaría:

La persona entra a la tina y se sienta en la silla adaptada en el interior.

Una vez que está en posición activa la ducha y comienza a recibir un chorro de agua con la particularidad de que contiene microburbujas que eliminan la suciedad de los poros de la piel.

Mientras la persona está sentada, un sensor se encarga de medir su frecuencia cardíaca con la intención de interpretar su estado de ánimo y ver cómo reaccionan al video de relajación que es elegido por una IA.

----El pasado de la bañera del futuro

Si bien el Proyecto Usoyaro suena prometedor, hay que señalar que la idea no es nueva y que, en el pasado no fue bien recibida.

Durante la Exposición de Osaka en 1970, la compañía Sanyo Electronics presentó una baño ultrasónico que limpiaba, masajeaba y secaba a las personas en solo 15 minutos, una bañera que no logró popularidad ya que en ese entonces en Japón no era común bañarse en casa, aunque dicha tecnología fue aplicada a lavadoras de ropa.

No obstante se dice que la idea fascinó al presidente de Science, Yasuaki Aoyama, quien asistió a la exposición cuando tenía 10 años, por lo que no ha cesado en su deseo de crear una ducha funcional y tecnológica.

Y es que su empresa no solo busca avances en su área en términos de comodidad. La razón es que una de sus hijas sufría una inflamación en la piel debido al cloro del agua, por lo que decidió impulsar el desarrollo de un cabezal de ducha que pudiera cargarse con productos químicos que destruyeran el cloro a medida que pasaba el agua.

Así fue como su empresa desarrolló un sistema de finas burbujas creadas por ondas de ultrasonido que normalmente se usan para limpiar componentes electrónicos pero que ahora pueden ser utilizados para eliminar la suciedad y el cloro de la piel por lo que es utilizada en hogares y hospitales de todo el mundo.