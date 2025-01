El malware que ha infectado a más de 30 mil celulares Android

Con el paso del tiempo, los celulares son cada vez más sofisticados e incorporan medidas de seguridad avanzadas. Sin embargo, aún con esos atributos, ningún dispositivo está exento se sufrir ataques de malware.

De hecho, autoridades alemanas y la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) han advertido sobre un nuevo malware que hasta el día de hoy ha afectado a más de 30 mil dispositivos con Android en Alemania.

¿Qué se sabe sobre esta amenaza informática? En Techbit de EL UNIVERSAL te damos los detalles.

¿Cuál es el malware que afecta a dispositivos Android?

De acuerdo con la BSI, este nuevo malware se introduce al firmware de los dispositivos desde su fabricación; recordemos que este último es el programa encargado de controlar los circuitos electrónicos de los aparatos.

Y basta con que el dispositivo se conecte a Internet por primera vez para que el virus comience a actuar.

Su nombre es BadBox y tiene la capacidad de evadir todos los sistemas de protección en los celulares, de manera que puede acceder y adueñarse de toda la información contenida, por ejemplo, archivos, documentos, credenciales, datos personales, listas de contactos, permisos, etcétera.

Cuando el dispositivo establece una conexión a Internet, el malware puede ocasionar la instalación de apps virulentas, descarga de spam y publicidad, difusión de información falsa con enlaces maliciosos, exposición de información sensible y deja al descubierto la dirección IP del usuario.

Según indica la BSI, este virus es una amenaza de gran alcance porque no solo afecta a smartphones, sino que se ha encontrado en tablets, reproductores multimedia, dispositivos de streaming y otros dispositivos con sistema operativo Android.

Las autoridades alemanas ha logrado bloquear la actividad de BadBox en la mayoría de los casos, pero no descartan que muchos otros celulares puedan correr peligro, sobre todo, los que son antiguos o de baja gama y que que no cuentan con las actualizaciones de seguridad de Android y Google.

¿Cómo prevenir los ataques del Badbox?

BadBox es un malware que infecta a los dispositivos desde su fabricación, por lo que en estos casos es difícil evitarlo. Además, tiene la capacidad de propagarse por medio de recursos de Internet.

Ante esto, especialistas en ciberseguridad recomiendan tomar las siguientes medidas:

No descargar aplicaciones externas (APK), ya que no cuentan con regulaciones ni verificaciones de seguridad por parte de los desarrolladores.

Mantener actualizado el sistema operativo, de manera que las últimas opciones de seguridad y protección sean compatibles con tu dispositivo

Instala un antivirus verificado por Google Play Store y realiza inspecciones constantemente.

En caso de sospecha, desconecta tu dispositivo de Internet y repórtalo de inmediato con las autoridades cibernéticas.

Hoy es prácticamente imposible vivir sin nuestro celular y por esta razón resulta importante cuidarnos de los nuevos ataques con malware.