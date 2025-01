El origen de la sífilis se remontaría a época prehispánica: estudio

Por años se ha debatido si la sífilis fue una enfermedad que surgió por la colonización de América o si ya existía en el continente antes de la época precolombina. Aunque todavía no se puede llegar a una conclusión, una nueva investigación científica hace que la teoría de que la bacteria que causa esta enfermedad ya existía desde años antes de la llegada de los europeos.

Restos de miles de años de antigüedad de dos niños hallados al norte de la Ciudad de México y especialistas del INAH contribuyeron en esta investigación, que fue liderada por Kirsten Bos, responsable del grupo de investigación en paleopatología molecular, y Johannes Krause, director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva.

Los científicos analizaron cinco genomas antiguos de Treponema, bacteria que causa las enfermedades sífilis, pian y bejel, de diferentes contextos arqueológicos de Chile, Perú, Argentina y México.

"En el caso mexicano, se analizaron dos infantes prehispánicos, uno de ellos de origen tepaneca, de cuatro años de edad (fechado hacia 1300-1397 d.C.); y el otro, probablemente, mexica, de dos años (1444-1616 d.C.), con lesiones óseas patológicas que pudieron derivar de las enfermedades mencionadas. Cabe citar que cuando la sífilis, pian o bejel no se atienden se vuelven enfermedades crónicas y quienes las padecen pueden desarrollar cambios en los huesos o dientes", detalló el INAH en un comunicado de prensa.

Los restos provienen de dos proyectos de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH: el primero, "Manuel González No. 95", en la colonia San Simón Tolnahuac; y el segundo, "SCT Metro Línea 6 Refinería Azcapotzalco".

"Los resultados arrojaron que en el continente hubo una alta diversidad de Treponema, mucho antes del arribo de Cristóbal Colón, por lo que se concluye que los grupos originarios albergaron formas tempranas de las enfermedades causadas por este género de bacterias, y que su propagación global se facilitó por las redes de tráfico de personas y las expansiones europeas por América y África, en las décadas siguientes", informó el INAH.

La investigación fue publicada originalmente en la revista científica "Nature".