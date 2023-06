El mensaje "bomba" que no debes abrir en WhatsApp o se bloqueará

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- Desde hace algunos días circula en las redes sociales un mensaje "bomba" para WhatsApp que al abrirse activa un error que hace que la aplicación se bloquee. Conoce de qué se trata para que no caigas.

Lo primero que hay que decir es que dicha falla sólo afecta a celulares con sistema operativo Android. Pero no te preocupes, aquí te decimos cómo solucionar este fallo en caso de que te suceda y también te compartimos algunos consejos sencillos para proteger tu seguridad en WhatsApp.

¿Qué dice el mensaje que no debes abrir en WhatsApp?

El mensaje "bomba" es un fallo en la configuración de la app de mensajería y únicamente se compone del siguiente texto: "Wa.me/settings".

Aunque por sí sólo no implica un alto riesgo, si lo abres lanzará una serie de errores en la aplicación hasta el punto de trabarla y cerrarla, ya que el sistema todavía no está configurado para responder a dicho error.

A continuación te decimos cómo debes actuar en caso de que te llegue este mensaje en alguna de tus conversaciones.

Como solucionar error en Whatsapp wa.me/settings

El mensaje "bomba" de WhatsApp ha tenido un considerable alcance en las redes sociales, tanto que incluso un usuario de TikTok, Paco Web (@paco.web), compartió la manera de solucionar este fallo.

De acuerdo con el video, para solucionar el problema sólo tienes que entrar al grupo o conversación en la que está el mensaje "bomba", seleccionarlo y borrarlo, de esta manera todas las personas que formen parte del chat ya no podrán verlo y así evitas que alguien más lo abra y siga circulando.

En caso de que la aplicación móvil no te permita entrar al chat con el mensaje, ve a la versión de escritorio, es decir a WhatsApp Web desde donde la falla no tendrá efecto y, por lo tanto, podrás eliminar el Wa.me/settings.

Consejos de seguridad para Whatsapp

Más allá de no dar clic a enlaces sospechosos, te decimos cómo configurar la privacidad de tu WhatsApp para que protejas tus datos. Así que toma nota:

Recuerda que cuando compartes información, se trate de mensajes de texto o de voz, fotografías, videos y archivos, la persona o grupos con quienes los compartes tendrán una copia del contenido y, por lo tanto, la capacidad de reenviar o compartir esos mensajes con otras personas.

Por eso es importante que configures la privacidad de tu WhatsApp para que resguardes la seguridad del contenido. Si envías fotos o videos confidenciales puedes hacer que desaparezcan del chat después de que la persona los haya visualizado.

Para usar la función de visualización única primero revisa que tienes la última versión de WhatsApp, entra al chat de la persona a quien le vas a compartir el mensaje, luego selecciona la imagen o video y, antes de enviarlo, selecciona el ícono que se parece a un reloj, ubicado al final de la cajita de texto. Presiona y dale enviar.

Quien abra la foto o video sólo podrá visualizar el contenido una vez, y así evitas que se guarde en su galería, ya que se eliminará automáticamente en cuanto lo cierre, además, el destinatario no podrá hacer una captura de pantalla.