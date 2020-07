El miedo a adquirir COVID-19 podría retrasar diagnóstico de cáncer infantil

El miedo a contagiarse con el coronavirus SARS-CoV-2 podría ser un factor que retrase la detección oportuna de nuevos casos de cáncer infantil en México por lo que es importante prestar atención a los síntomas y acudir al médico de manera temprana, dijo este miércoles una especialista.



La oncóloga pediatra Marta Zapata Tarrés detalló que, aunque los hospitales que atienden y diagnostican el cáncer infantil en el país no han parado frente a la pandemia, "es probable" que haya retrasos en el diagnóstico.



"Los oncólogos han trabajado sin parar. La pandemia en ningún sentido ha reducido esto, a lo mejor se puede prestar a retrasos en diagnósticos, pero atención o diagnóstico siguen dándose", manifestó la experta.



De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, el cáncer es la primera causa de muerte infantil por enfermedad, y en el país se registran más de 5.000 nuevos casos de este padecimiento en niños anualmente.



Asimismo, los principales tipos de cáncer que se dan en esta población son las leucemias, los tumores cerebrales y los linfomas y, a pesar de que el 70 % de los casos son curables, si se detectan a tiempo, en el país esto no ocurre.



CÁNCER Y CORONAVIRUS



La especialista destacó que la pandemia por el SARS-CoV-2 ha obligado a la población a tomar medidas de distanciamiento social y de prevención e higiene para evitar contagios.



Explicó que esto era algo común en los pacientes con cáncer pues, debido a las quimioterapias, deben cuidarse para evitar cualquier infección, y a su parecer la gente ahora puede sentir cierta empatía por la situación que viven quienes padecen esta enfermedad.



Dijo que, contrario a lo que se pudiera pensar, los niños con cáncer han sido de la población con más bajos niveles de contagio y en quienes se han contagiado, "la enfermedad ha tenido un comportamiento igual que en aquellos sin cáncer".



SIEMPRE HAY CARENCIAS



Pese a que es una enfermedad que, de no ser atendida oportunamente y no seguir el tratamiento adecuado puede llevar a la muerte, en México, los pequeños que la padecen han sufrido también por la falta de medicamentos, especialmente en los sistemas de salud públicos.



"Nunca ha habido un periodo en que los niños tengan todo lo que se necesita. Cuando empezó el Seguro Popular era una ayuda pero incompleta, siempre hubo faltantes", dijo Guadalupe Alejandre Castillo, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).



Incluso, desde hace meses, el desabastecimiento de medicamentos oncológicos ha generado protestas de padres de familia para que se garantice el tratamiento a sus hijos.



Alejandre comentó que también existe escasez de equipo, oncólogos pediatras y eso ha hecho el proceso muy difícil para los pequeños que padecen la enfermedad.



"Además, la sociedad muchas veces no quiere ver el problema del niño con cáncer", lamentó, y dijo que por ello, a asociaciones como la suya les cuesta conseguir recursos económicos para seguir ayudando.



Por ello, José Carlos Gutiérrez-Niño, director general de AMANC, hizo un llamado a la población a apoyar este tipo de causas, pero sobre todo a "acabar con la ignorancia y la apatía" y si bien lo que más se necesita son aportaciones económicas, también se puede ayudar con materiales o voluntariado.



Finalmente, pidieron a la población no minimizar los síntomas y ver la atención médica como una prioridad.