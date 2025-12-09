El truco del papel aluminio en la escoba gana terreno en hogares mexicanos

En redes y blogs especializados circula un método doméstico que ha llamado la atención por su simplicidad y eficacia: colocar papel aluminio en la escoba para mejorar la limpieza de los pisos. La recomendación, difundida en portales como Cleanipedia, se ha vuelto popular entre quienes buscan resultados más limpios sin añadir productos químicos.

LEA TAMBIÉN Barrer escaleras "Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo". Andrés Manuel López Obrador, spot electoral A la presidenta Sheinbaum le molesta que se trate ...

El principio es sencillo: reducir la electricidad estática que se genera al barrer y que hace que el polvo, los pelos y las pelusas permanezcan en el piso o floten en el aire pese a repetir la tarea varias veces. Según Cleanipedia, el aluminio funciona de manera similar a las bolas metálicas usadas en secadoras, descargando la estática y permitiendo que la suciedad se desprenda con mayor facilidad.

Para aplicarlo, solo se requiere envolver la base de las cerdas con una tira de papel aluminio bien ajustada. Durante la barrida, las partículas quedan adheridas al material en lugar de dispersarse, lo que se traduce en menos esfuerzo y mejores resultados. Al terminar, basta con retirar y desechar el aluminio utilizado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El truco se ha vuelto especialmente útil en pisos duros, donde el polvo suele quedarse pegado y complicar la limpieza diaria.

Además de esta práctica casera, los especialistas sugieren acciones básicas para mantener el hogar en buen estado durante el verano: ventilar en las horas frescas, ordenar rápidamente las áreas principales, limpiar encimeras y superficies con paños húmedos, y planificar las tareas entre los integrantes del hogar para evitar acumulación de desorden.

El uso de papel aluminio en la escoba se ha convertido así en una alternativa accesible y eficaz, basada en la atracción electrostática de partículas y orientada a mejorar la limpieza cotidiana sin recurrir a químicos.