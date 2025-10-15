logo pulso
Ciencia y Tecnología

Elección del nombre 'María Sabina' para la luciérnaga descubierta en Chapultepec

El Bosque de Chapultepec revela la nueva especie de luciérnaga 'María Sabina', un hallazgo científico único.

Por El Universal

Octubre 15, 2025 12:51 p.m.
A
Elección del nombre María Sabina para la luciérnaga descubierta en Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y el Instituto de Ecología de la UNAM, anunció que el nombre de la nueva especie de luciérnaga descubierta en el Bosque de Chapultepec es "María Sabina", en honor a la reconocida curandera mazateca.

La Sedema, a través de un comunicado, detalló que la denominación científica oficial de esta especie será Photinus mariasabinae; el nombre simboliza la conexión entre la ciencia y la sabiduría ancestral.

El hallazgo ocurrió el 2 de septiembre de 2024 durante un maratón de observación y registro de flora y fauna en Chapultepec; durante la actividad, los investigadores de la UNAM notaron un destello que llamó su atención, y los análisis de laboratorio confirmaron que se trataba de una especie hasta ahora desconocida.

El proceso de elección del nombre se realizó del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, a través de la plataforma Plaza Pública de la ADIP, con participación del Comité Científico y Cultural para la Identidad Taxonómica de la Luciérnaga de Chapultepec.

De acuerdo a la dependencia, los tres nombres más votados fueron: María Sabina, seguida de Malinalli Tenepal e Irene Elena Motts Beal.

La Sedema detalló que el equipo científico continuará con el registro oficial de la especie ante la comunidad académica internacional.

Elección del nombre 'María Sabina' para la luciérnaga descubierta en Chapultepec

El Bosque de Chapultepec revela la nueva especie de luciérnaga 'María Sabina', un hallazgo científico único.

