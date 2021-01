Elon Musk responde a petición de un tuitero que le escribió 150 veces

A inicios de 2021, Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo. Su fortuna cercana a los 200 mil millones de dólares se consolidó gracias al éxito de sus empresas como Tesla, SpaceX, SolarCity, The Boring Company, OpenAI y Neuralink.

Sus innovaciones tecnológicas ya lo posicionan en lo alto del mercado global; sin embargo, el magnate tiene planes fuera de este mundo. Por medio de SpaceX, Musk ha incursionado en la fabricación de cohetes y naves espaciales, con la finalidad de que los humanos habiten Marte en algunos años.

Así, la posibilidad de explorar otros planetas ha inspirado a muchas personas alrededor del mundo. Este es el caso de un desarrollador de videojuegos quien buscaba la autorización de Elon Musk para realizar un juego sobre esta aventura espacial. Después de 150 tweets, el empresario le respondió finalmente. Si quieres saber qué pasó, aquí te lo contamos.

Lyubomir Vladimirov está desarrollando un juego basado en SpaceX y su misión para llegar a Marte. A través de su cuenta de Twitter @lvladimirovBG, el joven búlgaro le escribió a Musk para solicitarle el uso de los nombres y logos de sus empresas, de modo que pudiera integrarlos en el videojuego.

Durante 22 semanas, repitió su petición en todos los tweets publicados por el director general de Tesla: "Querido Elon, soy desarrollador de juegos y estoy haciendo un videojuego sobre la colonización de Marte contigo y SpaceX en él. Si crees que es genial, todo lo que necesito es un 'adelante' para usar tu nombre y logos. Publicaré esto cada día por un año o hasta que consiga un sí o un no. 154/365".

Aunque parecía imposible captar la atención del hombre más rico del mundo, el creador de videojuegos logró su objetivo. Luego de 154 días de insistencia, Elon Musk le respondió: "Puedes robar nuestro nombre/logos y probablemente no te demandaremos".

Pronto, la autorización del fundador de SpaceX alcanzó los 38.5 mil likes en esta red social.

El usuario de Twitter le agradeció y le prometió una donación para su proyecto espacial: "Me gustaría darle el 80 por ciento de las ganancias del juego a SpaceX. De esta manera, el juego no solo cumplirá el importante propósito de entretener a la gente y despertar su interés en Marte, sino que realmente ayudará a @elonmusk y a SpaceX para lograrlo".

El desarrollador nombró el videojuego como "Marte es plano" y detalló que será un juego de supervivencia con modalidad de un solo jugador. Saldrá primero en versión PC, aunque no descarta otras plataformas para el futuro. Asimismo, contará con cámara en primera y tercera persona.

Actualmente, Vladimirov comparte fotos y videos de los progresos de su videojuego mediante Twitter, YouTube y una página oficial.

En los avances publicados, se observa un vehículo basado en la Tesla Cybertruck, así como un cohete parecido al Starship de SpaceX. Del mismo modo, el tuitero comenzó a implementar los logos de las empresas de Musk en los objetos de este universo virtual.

Al respecto, Vladimirov comentó: "¡Amigo, no te arrepentirás de ´probablemente no demandarme´! Se ve asombroso con el logo de Tesla".

Si quieres mantenerte al pendiente de las actualizaciones y el lanzamiento de este videojuego ambientado en Marte, sigue la cuenta de Twitter @lvladimirovBG.