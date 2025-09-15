logo pulso
Entérate | Cómo proteger a tu perro de la pirotecnia del 15 de septiembre

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 01:06 p.m.
Entérate | Cómo proteger a tu perro de la pirotecnia del 15 de septiembre

Las fiestas patrias han comenzado y la noche mexicana está a pocas horas de iniciar. Como ya es costumbre, muchas familias numerosas lo celebran a lo grande con música, comida tradicional y fuegos artificiales.
Sin embargo, muchos no saben que la pirotecnia puede ser muy peligrosa para los perros. Esto puede provocar ataques de pánico, ansiedad, estrés extremo, pérdida de control, miedo y hasta la muerte a causa de un infarto.
Por eso, aquí te damos algunos consejos que pueden proteger y aliviar el estrés de tu perro durante los fuegos artificiales.
¿Cómo proteger a tu perrito durante la pirotecnia este 15 de septiembre?
A través de un artículo en el sitio web Petiverso, menciona algunas medidas preventivas para mantener seguro a tu amigo peludo.
Es necesario verificar primero si tu perro empieza con signos de ansiedad ante la pirotecnia, como: jadeo en exceso, tiembla o se esconde, ladridos o llanto constantes, intenta escapar o cavar y presenta comportamiento destructivo.
Estas son algunas medidas que puedes seguir durante los fuegos artificiales:
Mantén la calma.
Habla con voz suave y tranquila, evita regañarlo si ladra o gime.
No lo dejes solo: si es posible, quédate en casa. Tu compañía le da seguridad.
Ofrece distracciones: como juguetes, premios o rompecabezas con comida pueden mantenerlo ocupado.
Poner música relajante o el sonido de la televisión ayuda a amortiguar los estruendos.
Actúa con normalidad, ofreciendo tranquilidad y rutinas conocidas.
Otras ayudas adicionales podrían ser las siguientes:
Feromonas en difusor o spray (Adaptil): replican las feromonas maternas y calman.
Suplementos naturales a base de valeriana, manzanilla o triptófano.
Chalecos de presión: proporcionan una presión ligera que les da sensación de seguridad.

