Equinoccio de primavera 2026: ¿cómo ver el cambio de estación?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El equinoccio de primavera de 2026 ocurrirá el próximo

. Se trata del momento en el que el Sol se colocará directamente sobre el ecuador terrestre, provocando que ambos hemisferios reciban la misma cantidad de luz, y que por unos días, el día y la noche tengan casi la misma duración en todo el planeta.

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Este, que marca elen el, es considerado uno de los eventos naturales más importantes del año, tanto por su significado científico como por las tradiciones que lo rodean.Para este 2026,que el equinoccio podrá observarse la, por lo que planear con anticipación el lugar y la hora será clave para poder disfrutar de este acontecimiento que combina ciencia, tradición y espectáculo natural.¿Cómo ver elDe acuerdo con, un equinoccio no es como un eclipse, una lluvia de estrellas o una Superluna; para poder realmente observarlo, hay queprovocada por el movimiento del Sol.Durante el equinoccio, el Sol se encontrará exactamente encima del llamado Ecuador Celeste, que es la proyección del ecuador en el cielo. En ese momento, la sombra generada será única para este fenómeno y permitirá al observador averiguar laen la que se encuentra.Según el astrofísico brasileño,, una persona puede hacer lo siguiente: "Observa lao de cualquier varilla vertical que proyecte una sombra, como en un reloj solar. Al mediodía, la sombra generada será la más pequeña posible y el ángulo que tenga con respecto al polo será la latitud de ese punto de la Tierra".En México, sitios comose convierten en puntos de reunión para quienes buscan presenciar el cambio de estación, que simboliza renovación, equilibrio y el comienzo de un periodo con días más largos y mayor presencia de luz solar.Zonas arqueológicas como, Teotihuacán, Monte Albán, Mitla, El Tajín y Tulum son populares en esta fecha, pues lasy estructuras están diseñadas para crear, que generanjusto en el momento en el que ocurre el fenómeno.