Equinoccio de primavera 2026: ¿cómo ver el cambio de estación?
Pirámides y miradores en México son puntos clave para presenciar el fenómeno natural.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El equinoccio de primavera de 2026 ocurrirá el próximoviernes 20 de marzo . Se trata del momento en el que el Sol se colocará directamente sobre el ecuador terrestre, provocando que ambos hemisferios reciban la misma cantidad de luz, y que por unos días, el día y la noche tengan casi la misma duración en todo el planeta.
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Este fenómeno astronómico, que marca el inicio oficial de la primavera en el hemisferio norte, es considerado uno de los eventos naturales más importantes del año, tanto por su significado científico como por las tradiciones que lo rodean.
Para este 2026, especialistas señalan que el equinoccio podrá observarse la mañana del 20 de marzo, por lo que planear con anticipación el lugar y la hora será clave para poder disfrutar de este acontecimiento que combina ciencia, tradición y espectáculo natural.
¿Cómo ver el equinoccio de primavera 2026?
De acuerdo con National Geographic, un equinoccio no es como un eclipse, una lluvia de estrellas o una Superluna; para poder realmente observarlo, hay que seguir la sombra provocada por el movimiento del Sol.
Durante el equinoccio, el Sol se encontrará exactamente encima del llamado Ecuador Celeste, que es la proyección del ecuador en el cielo. En ese momento, la sombra generada será única para este fenómeno y permitirá al observador averiguar la latitud terrestre exacta en la que se encuentra.
Según el astrofísico brasileño, Renato Las Casas, una persona puede hacer lo siguiente: "Observa la sombra de un poste o de cualquier varilla vertical que proyecte una sombra, como en un reloj solar. Al mediodía, la sombra generada será la más pequeña posible y el ángulo que tenga con respecto al polo será la latitud de ese punto de la Tierra".
En México, sitios como pirámides, montañas y miradores se convierten en puntos de reunión para quienes buscan presenciar el cambio de estación, que simboliza renovación, equilibrio y el comienzo de un periodo con días más largos y mayor presencia de luz solar.
Zonas arqueológicas como Chichen Itzá, Teotihuacán, Monte Albán, Mitla, El Tajín y Tulum son populares en esta fecha, pues las pirámides y estructuras están diseñadas para crear juegos de luz y sombra, que generan efectos visuales justo en el momento en el que ocurre el fenómeno.
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