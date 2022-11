Especialistas señalan secuelas mentales y físicas por Covid

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Durante su participación en el foro "EL UNIVERSAL-SU MÉDICO", José Humberto Nicolini Sánchez, jefe del laboratorio de enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómicas, señaló que la pandemia de Covid-19 dejó otras secuelas, paralelas a los daños físicos, ya que también afectó la parte mental de quienes o padecieron.

"De todos los efectos que tuvieron muchas personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, que no tuvieron duelo de manera apropiada, y esto ha dejado secuelas que al día de hoy son muy serias, en el procesamiento del duelo a las personas que han perdido personas por Covid", refirió.

Explicó que además de la repercusión sistémica, cerebral de la infección del Covid, también "tenemos esto que se ha llamado, la epidemia paralela, en cuanto a la salud mental, por todo aquello que ha llevado a los cambios a nivel psicosocial en toda la población, desde las etapas del confinamiento".

Por su parte, Susana Galicia Amor, jefa del departamento de rehabilitación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, señaló que el Covid-19 tiene una vía de entrada a nivel respiratorio, pero tiene un impacto a nivel sistémico, detalló que la mayoría de los pacientes tienen secuelas leves, que incluso no requieren tratamiento.

"No obstante se habla hasta de un 15% que va a tener secuelas moderadas, las cuales sí van a ameritar una intervención activa, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Pero al menos un 5% se va a quedar con una secuela severa, lo cual va de la mano con lo que fue el daño orgánico, y es multiorgánico", detalló.

"Seguimos enfrentándonos a variantes. Tenemos ya una inmunidad híbrida, que tiene que ver con el hecho de que exista vacunación; seguimos lidiando con gente que no quiere vacunarse, que no se vacuna, y muchos de los casos graves siguen estando ahí", dijo.