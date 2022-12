Estas son algunas medidas para evitar un hackeo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- El hackeo o ciberataque constituye una violación de las medidas de seguridad de instituciones o empresas para acceder a sistemas informáticos y obtener información de manera ilícita, entre la que puede haber datos de carácter personal.

De manera preocupante, es un delito que se ha vuelto cada vez más común en México, ya que se estima que hubo 85 mil millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2022.

Para evitar un hackeo de nuestros datos personales, ya sea de una persona física, una empresa o institución, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) recomienda:

- Verificar que sea válida la dirección de los correos que se reciben, por ejemplo de bancos, ya que a veces se utilizan cuentas similares a las originales para robar información (phishing) o infectar con un malware

- No proporcionar información personal al responder algún correo electrónico, mensaje de texto o llamada; es mejor entrar en contacto con la institución o empresa por los canales oficiales y cuentas verificadas

- Evitar abrir archivos adjuntos de correos electrónicos no verificados, ya que pueden contener virus; si hay duda, consulta el origen de éstos

- Cambiar y actualizar las contraseñas cada cierto tiempo, para disminuir la posibilidad de que sean descifradas

- Utilizar contraseñas robustas que contengan mínimo 12 caracteres, dentro de los cuales haya números, letras y símbolos, evitando formar palabras disponibles en un diccionario

- Implementar la autenticación de doble factor en los servicios en los que esté disponible este control de seguridad

- Practicar el egosurfing cada cierto tiempo, es decir, buscar en internet y en redes sociales información sobre nosotros mismos, con el fin de constatar que no existan perfiles falsos o actividades sospechosas

- En caso de que el hackeo o ciberataque sea directamente a las cuentas de redes sociales, el INAI sugiere cambiar la contraseña, tanto en el servicio que ha sufrido el ataque, como en otros donde se haya utilizado la misma contraseña o una parecida

- Avisar a todos los contactos y solicitar que no den clic a ninguna publicación o contesten mensajes que provenga del perfil hackeado; verificar todo el perfil, pues suelen manipularlo, por ejemplo, colocando links que, en realidad, son un medio de difusión de malware

- Implementar el control de autenticación de doble factor, en caso de estar disponible en la aplicación de la red en cuestión

- Bloquear cuentas bancarias, en caso de que estén vinculadas, de alguna manera, con una red social

- Es recomendable configurar la privacidad de las cuentas en redes sociales y que algunos contenidos solo estén disponibles para amigos y familiares más cercanos, y no para el público en general.

- Actualizar siempre los dispositivos móviles y computadoras, protegerlas con un antivirus, ya que al actualizar los sistemas operativos y aplicaciones, se despliegan parches de seguridad

El hackeo de información personal vulnera el derecho a la protección de datos personales, puede ser denunciado ante el Inai, a través del correo electrónico: atencion@inai.org.mx