Estas son las nuevas funciones que llegan a WhatsApp en diciembre

Como una de las aplicaciones más utilizada en el mundo WhatsApp ha buscado la manera de que los usuarios cuenten con nuevas funciones no solo para tener una mejor comunicación sino para poder personalizar su experiencia. Por ello la plataforma ha anunciado la llegada de nuevas características antes de que concluya el año; a continuación te damos todos los detalles.

"Esta semana comenzamos a lanzar algunas novedades para WhatsApp, incluidas mejoras en los fondos de pantalla, el lanzamiento de una función de búsqueda de stickers y un nuevo paquete de stickers animados", señaló la empresa a través de un comunicado. Poco a poco comenzarás a ver las nuevas funciones en tu celular, considera que, las actualizaciones pueden tomar tiempo en llegar a todos los dispositivos.

Sin embargo, las herramientas que vamos a enlistar a continuación son de acceso masivo, es decir que no es necesario ser usuario beta o descargar alguna aplicación adicional para tenerlas.



Fondos de pantalla

Los fondos de pantalla en WhatsApp están experimentando cuatro actualizaciones importantes: fondos de pantalla personalizados por chat, el clásico fondo de pantalla con dibujos ahora en colores adicionales, una galería de fondos de pantalla actualizada y la capacidad de configurar fondos de pantalla separados para modo claro y oscuro. De acuerdo con la información publicada por la plataforma propiedad de Facebook, ahora será posible personalizar los fondos de pantalla para cada conversación de manera que te será más fácil identificar con quién estás hablando y, por supuesto, darle un toque especial a los chats o grupos más importantes.

"Tus chats de WhatsApp ocupan un lugar especial en tu vida, por lo que presentamos fondos de pantalla de chat personalizados. Haz que tus chats sean personales y distintos utilizando un fondo de pantalla personalizado para tus chats más importantes y tus personas favoritas, y nunca más tendrás que preocuparte por enviar un mensaje en el chat equivocado".



Fondo de pantalla predeterminado ahora en más colores

Si no quieres ponerle tanto atención a la manera en que se ven tus chats y elegir una imagen de tu galería para personalizarlos, hay una opción muy simple de hacerlos diferentes, puedes conservar el clásico fondo pero seleccionarlo en un color diferente. Asimismo considerando que la plataforma es utilizada por más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp decidió hacer un cambio para reflejar a esa comunidad global y ha seleccionado imágenes nuevas, diversas e icónicas de la naturaleza y la arquitectura de todo el mundo, así como nuevos diseños llamativos que podrás utilizar como fondo de pantalla.

Un cambio más es que ahora los fondos se adaptarán a tu diseño de la app, es decir, si la utilizas en modo claro u oscuro de manera automática, así no tendrás que preocuparte porque la imagen o la iluminación afecten tu experiencia mientras estás conversando con alguien.



Mejoras en el buscador de stickers

Una de las herramientas que más se están utilizando en WhatsApp sin duda son los stickers. Los usuarios los coleccionan para tener el mejor en el momento adecuado. El problema con ello es que, entre tantos, se ha hecho complicado localizar el que tienes en mente. Pensando en lo anterior llega una nueva función que permite buscar y encontrar más fácilmente tus stickers con texto o emoji, y navegar por categorías similares.

De esta manera podrás usar palabras clave para ubicar el que quieres. No obstante, como explicó la plataforma, están alentamos a los creadores de stickers a etiquetarlos, por lo que dependerá de ellos que los encuentres o no.



Nuevo paquete de sticker animados de la OMS

Por último la plataforma también anunció que el paquete de stickers "Juntos en Casa" de la Organización Mundial de la Salud ya está disponible en su versión animada. Esta es una adición al paquete que ya existía y que, de acuerdo con WhatsApp se convirtió en uno de los más populares, y ahora serán aún más expresivos y útiles. El paquete de stickers "Juntos en Casa" está disponible en WhatsApp, incluido el texto en nueve idiomas: español, árabe, francés, alemán, indonesio, italiano, portugués, ruso y turco.