Este jueves, la última Luna llena del año

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- La noche de este jueves es de Luna llena, pero no será cualquier plenilunio, sino que se tratará del último que ocurrirá este año, por lo que no debes perderte del momento en que la Luna alcanzará su mayor esplendor, por ello te indicamos la hora exacta en que el satélite natural estará completamente iluminado.

Este acontecimiento astronómico, aunado con las lluvias de estrellas de diciembre, son unos de los más esperados del mes, no sólo por tratarse de la última Luna llena que podremos ver este año, sino que su emergencia anuncia que cada vez está más cerca la llegada del Solsticio de invierno, el cual tendrá lugar pocos días antes de la Navidad, el 21 de diciembre.

Desde que inició diciembre, la Luna se ha transformado, por lo que cada noche que pasa, si observas con atención, luce cada vez más redonda, pero no será sino hasta mañana que alcance su mayor y máxima redondez, pues este jueves es la noche en que se completará la última faceta del satélite, conocida bajo el nombre de plenilunio o, más comúnmente, como Luna llena.

De acuerdo con la información difundida por especialistas en astronomía, el momento ideal de observar el avistamiento de la Luna llena será a partir de las 22:09 horas, instante en que la Luna alcanzará su expresión máxima, pues es el momento en que la Tierra se coloca en medio del Sol y la Luna.

Cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, la cara iluminada de esta alcanza una magnitud de un 100% y alumbra, con todo su esplendor, el cielo nocturno de nuestro planeta, sin que ningún objeto celeste lo impida.

Para que no te pierdas ni un segundo de este evento, las y los expertos recomienda buscar un punto en el cielo, que se distancie de edificios con luces encendidas y espectaculares luminosos con 15 minutos de anticipación, con el objetivo de que la vista se acostumbre a la oscuridad de la noche.

Es muy importante que sea la noche de este jueves en que des un vistazo al cielo, debido a que será la única noche de diciembre en la que la Luna lucirá completamente iluminada, ya que con el paso de los minutos y las horas, aunque de la impresión de que continua enteramente iluminada, progresivamente, va perdiendo su forma redonda, hasta que, para el tercer día, vuelve a lucir "medio" iluminada.

¿Por qué y cómo ocurre una Luna llena?

El doctor José Franco, del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, ha indicado que la Luna llena es la manifestación del cumplimiento de un ciclo, que ocurre gracias al movimiento de traslación de la Luna alrededor de la Tierra.

La última de todas las fases lunares –detalla- dura un intervalo de 27,32 días. Por ende, cada semana representa una de las fases de la Luna (son cuatro), pero su porción iluminada no se mantiene estática durante esos siete días, sino que progresa paulatinamente hasta alcanzar una nueva fase.

La próxima fase lunar que tendrá lugar será cuarto menguante, cuando la mitad de la superficie de la Luna se encuentra iluminada.