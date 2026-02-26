Esto pasa si buscas Punch the monkey en Google

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Un pequeño primate ha logrado conquistar internet con una historia tan conmovedora como inesperada. Se trata de

, un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

que no se separa de su peluche de orangután y que se ha convertido enEl macaco japonés nació el 26 de julio del año pasado en el, en Japón. Sin embargo, sus primeros días de vida no fueron sencillos. Fuepoco después de nacer, presuntamente debido a la inexperiencia materna y a lasregistradas durante ese periodo.Así lo explicó, portavoz del recinto, quien detalló que el pequeño tuvo que ser criado por el personal del zoológico. Desde entonces, los cuidadores se encargan de su alimentación y cuidados básicos.En medio de ese proceso, unse volvió fundamental en su, por lo que ahora lo carga a todas partes. El juguete funciona como unaque le brinda seguridad y consuelo, imagen que ha generado millones de reacciones en redes sociales.El impacto del fenómeno fue tal que hastadecidió sumarse a la tendencia con un detalle especial.Al escribir en el buscador "the monkey" o "mono", aparece un "" que sorprende a los usuarios: unadesciende por la pantalla, cada uno con una ilustración del pequeño macaco junto a su inseparable peluche.Además, en la parte superior se despliega uncon forma de corazón que, al pulsarlo, genera aún más "corazones de". También se incluye un ícono para, permitiendo que más personas se sumen a este gesto digital dedicado al tierno primate.