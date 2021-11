Estos son los alimentos que debes evitar para cuidar el páncreas

Nuestro cuerpo es ese "templo sagrado" que debemos cuidar a través de una buena salud, hacer ejercicio, ir al doctor periódicamente y alimentarse bien. Excederse en ciertos alimentos o bebidas por nuestro estilo de vida puede ocasionar, a la larga, problemas que afecten algún órgano.

Cuando nos da molestia alguna parte de nuestro cuerpo, específicamente el estómago, es muy común dejarlo pasar o tomarnos una infusión para aliviar la molestia, pero es importante saber por qué y en dónde nos duele, así como evitar alimentos que deterioren nuestra salud.

El páncreas es un órgano que se encuentra por detrás del estómago que produce hormonas y enzimas para ayudar al cuerpo a digerir los alimentos. Algunas veces las enzimas atacan otra parte del mismo páncreas, lo que puede causar dolor e inflamación, a esto se le conoce como pancreatitis.

El dolor del páncreas puede manifestarse en un dolor agudo que perdura por algunos días debido a la ingesta de alimentos altos en grasa, pero también está la pancreatitis crónica la cual puede persistir por muchos años y dar complicaciones serias como insuficiencia renal, diabetes, desnutrición y cáncer pancreático.

Los factores que pueden afectar nuestro páncreas es el exceso de alcohol, fumar, consumir medicamentos constantemente, alimentos altos en grasa, falta de líquidos, un ritmo de vida sin hacer alguna actividad física o por tener un índice alto de triglicéridos en la sangre, entre otros.

Existen estudios científicos que han comprobado que ciertos alimentos contienen nutrientes que ayudan a mantener el páncreas sano y que elevan las defensas. Quien padece pancreatitis se le recomienda llevar una alimentación balanceada y que no incluya comidas sólidas, sino bastantes líquidos o alimentos blandos para disminuir la carga del páncreas.

Lo que el páncreas necesita

Las personas que padecen pancreatitis deben consumir alimentos blandos y en cantidades pequeñas. Así como los médicos recomiendan una dieta alta en proteínas y moderada por las grasas animal y evitar el consumo de azúcares en cantidades excesivas.

Los smoothies o licuados que contengan frutas y algunas verduras son excelentes para recubrir el páncreas y que trabaje poco a poco. La mezcla de alguna de estas frutas puede aportar nutrientes y vitaminas que se hayan perdido.

Los alimentos ricos en antioxidantes como las espinacas, arándanos y cerezas combaten los radicales libres del cuerpo que pueden causar inflamación en cualquier parte del cuerpo y suelen dañar los órganos. El páncreas absorbe los nutrientes necesarios de cada uno haciendo que disminuya el dolor.

Consumir pescados como el salmón, trucha de lago, atún y arenque; aportan grasa de Omega-3 muy saludables no solo para el tratamiento de la pancreatitis, sino que beneficia al propio corazón de alguna enfermedad cardiovascular.

Incluir cereales de granos integrales como trigo, arroz, avena, pan o galletas integrales que son bajos en grasa y, algunos de estos, son ricos en magnesio y selenio. Consumir una taza diaria aporta las suficientes calorías necesarias.

Carnes y sustitutos que incluyan proteínas, hierro y zinc que se pueden encontrar en aves de corral. Se recomienda que no se incluya la piel, pues debe evitarse el exceso de grasas, así como cocinarlos con otras especias naturales como albahaca, estragón o menta para obtener sus propiedades benéficas.

Infusiones de hierbas naturales como la manzanilla, laurel, hoja de limón, entre otras más. Cada uno tiene propiedades benéficas para nuestra salud, así como evitar dolores crónicos o molestias derivadas de la gastritis o de la pancreatitis, además de que nos mantiene hidratados.

Evita estos alimentos

A veces por el ritmo de vida es muy común consumir algunos alimentos por la practicidad o el poco tiempo que se tiene para las actividades diarias, pero hacerlo constantemente puede causar dolores severos y enfermedades.

El no comer en nuestras horas o saltarnos las tres comidas diarias puede ser malo para nuestro páncreas, pues el estómago no trabajara como se debe y afectará a otros órganos, así como sobresaturarlo de alimentos. Los médicos recomiendan hacer pequeñas colaciones para las personas que padecen pancreatitis.

Beber constantemente alcohol puede ser perjudicial para la salud, para el deterioro de nuestro sistema digestivo y para el funcionamiento del páncreas, inclusive puede, a la larga, ocasionar cáncer de páncreas.

Alimentos refrigerados o congelados en la dieta diaria evitan que el sistema digestivo trabaje adecuadamente y sobrecarga el páncreas. También los alimentos con grasa/ fritos no aportan muchos nutrientes al cuerpo y ocasionan que el estómago se sienta muy pesado.

El fumar no solo afecta al páncreas, sino que le resta salud y años a nuestro cuerpo y con el paso del tiempo trae enfermedades y padecimientos crónicos que se pueden evitar al no consumirlo.

Sazonadores, embutidos, bebidas carbonatadas, chocolate, entre otros más, el constante consumo de estos hace mucho más lento el trabajo de nuestro sistema digestivo y nos puede ocasionar estreñimiento, irritación e inflamación.

Alimentarnos bien, llevar una dieta sana y balanceada, así como realizar actividad física y mantenerse hidratado es fundamental para cuidar de nuestra salud. No se trata de eliminar todo lo "malo" de nuestra vida, al contrario se trata de equilibrar y saber en qué momento es lo adecuado.