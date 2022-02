Estufas contaminan más que medio millón de autos al año: estudio

Desde hace varias décadas diversas organizaciones se dedican a medir el impacto ambiental que tienen los vehículos debido a sus emisiones contaminantes. Una de ellas llamada Environmental Science and Technology, publicó un reciente estudio en el que, sorprendentemente, señala como principal contaminante a las estufas y calefactores de gas.

En este análisis realizado por la compañía estadounidense se da a conocer que las estufas de gas en dicho país emiten cerca de 2.6 millones de toneladas de gas metano cada año. Esto, en comparación, equivale a poco más de la cantidad anual de gases invernadero emitidos por medio millón de autos. Si a estas 2.6 toneladas de metano le sumamos las 6.8 millones de toneladas de dióxido de carbono que emiten las estufas de gas cuando están en uso, da como resultado cerca de 9.5 toneladas de gases contaminantes anuales.

Cabe recordar que el metano es un gas de efecto invernadero que es dos veces más dañino que el dióxido de carbono. Sin embargo, su permanencia en la atmósfera no es tan larga y tampoco es tan abundante como lo es el CO. Para este análisis, la compañía estudió 53 cocinas de California, sellando las habitaciones con lonas de plástico para luego medir cuántas emisiones contaminantes resultaban después de cierto tiempo.

Lo sorprendente del estudio es que, en todos los casos, tres cuartas partes del metano liberado por las estufas se daba mientras estaban apagadas. El instituto realizó un llamado a las autoridades para buscar disminuir estas emisiones que, a la larga, resultarán sumamente dañinas.

"Sin darnos cuenta, resultan mucho más peligrosas para el medio ambiente las estufas que medio millón de autos. Se está liberando constantemente metano a la atmósfera y esto no lo registramos", comentó Rob Jackson, director del estudio y catedrático de la Universidad de Stanford.