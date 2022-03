Europa pide a Google eliminar de su buscador a medios estatales rusos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Europea envió a Google una solicitud para eliminar los resultados de los medios estatales rusos para las búsquedas realizadas en países dentro de la UE.

De acuerdo a lo señalado por el medio The Washington Post, Google subió una carta de funcionarios de la UE a una base de datos de solicitudes gubernamentales. En el documento, los funcionarios explican cómo la orden oficial de la comisión de prohibir la transmisión de RT y Sputnik en la Unión Europea también se aplica a los motores de búsqueda y empresas de internet en general.

La comisión prohibió los medios de comunicación estatales unos días después de que comenzara la invasión rusa en Ucrania. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo en ese momento que, al hacerlo, los medios "ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin".

Facebook, Twitter y TikTok restringen acceso a RT y Sputnik

Si bien no estaba del todo claro cómo se aplica la orden a las empresas de Internet, Facebook, Twitter y TikTok restringieron rápidamente el acceso a RT y Sputnik en toda Europa. ?Google también anunció sus propias restricciones, pero solo para los canales de YouTube de los puntos de venta. ?En la carta que subió el buscador, los funcionarios explicaron que los motores de búsqueda desempeñan un papel importante en la difusión de contenido y que, si la empresa no elimina los medios de la lista, facilitaría el acceso del público a ellos. Parte de la carta dice:

"La actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de contenidos, ya que los hace accesibles a cualquier usuario de Internet que realice una búsqueda sobre la base de la indicación de contenido o términos relacionados, incluidos los usuarios de Internet que, de otro modo, no tendrían encontró la página web en la que se publica ese contenido... En consecuencia, si los motores de búsqueda como Google no eliminaran RT y Sputnik, facilitarían el acceso del público al contenido de RT y Sputnik, o contribuirían a dicho acceso", indicó la Comisión Europea. ?"De lo anterior se desprende que, en virtud del Reglamento, los proveedores de servicios de búsqueda en Internet deben asegurarse de que i) cualquier enlace a los sitios de Internet de RT y Sputnik y ii) cualquier contenido de RT y Sputnik, incluidas breves descripciones textuales, elementos visuales y los enlaces a los sitios web correspondientes no aparecen en los resultados de búsqueda entregados a los usuarios ubicados en la UE". ?Acceso limitado ?Google no respondió a la solicitud de comentarios de The Post, pero la publicación dice que una búsqueda realizada dentro de la UE no arrojó enlaces para "Russia Today". ?Sin embargo, los enlaces RT seguían apareciendo cuando realizamos búsquedas con Google Austria y Francia. ?La carta también decía que la orden se aplica a "publicaciones realizadas por personas que reproducen el contenido de RT y Sputnik", por ejemplo, capturas de pantalla de artículos de esos medios, y que las redes sociales deben eliminar esas publicaciones si se publican. ?Eso podría crear una avalancha de trabajo adicional para los sitios web de redes sociales que ya luchan por moderar el contenido publicado por sus usuarios. Sin embargo, según The Post, la ley de sanciones actual no define la orden en la forma en que está escrita en la carta, por lo que la interpretación de los funcionarios podría ser impugnada en los tribunales.