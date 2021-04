Experto de la UNAM derrumba mito de comer más de 2 huevos al día

México se ubica en el primer lugar como consumidor de huevo, pues de acuerdo con el Instituto Nacional Avícola (INA), cada persona ingiere 23 kilos al año, aproximadamente. Por ello, José Antonio Quintana López, especialista en producción animal, explicó las bondades de este alimento, ya que a diferencia de lo que se ha pensado, se coloca como uno de los alimentos más saludables pues está provisto con casi todas las vitaminas, asemejándose a las proteínas que otorga la leche materna.

El académico de la Facultad de Medicina Veterinaria (FMVZ), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que consumir huevo se ha convertido en una de las costumbres culinarias de nuestro país, ya que se trata de uno de los alimentos más completos y de bajo costo, por lo que todas las personas podemos acceder a su consumo. Por ello, México se coloca como el cuarto productor de este producto.

"Los mexicanos somos consumidores mundiales de huevo, comemos más de una pieza diaria en promedio, por sus bondades alimenticias, costo y versatilidad al cocinarlos. Además, tenemos una increíble industria de repostería que emplea de manera importante este producto, pero también son de utilidad para la fabricación de cosméticos y champús y aún tiene mucho que aportar", se detalló en un comunicado.

Sin embargo, el avicultor refirió que pese a que muchos mitos rodean su consumo, en los que se ha asegurado que contiene cantidades excesivas de colesterol, el huevo es una fuente de nutrición a cualquier edad, por lo que las personas que se encuentran sanan pueden consumir dos huevos diarios, pues esto no implica un riesgo para la salud y en cambio, se caracteriza por su bajo aporte calórico y por brindar una sensación de saciedad.

En este contexto, el universitario aseguró que el contenido de colesterol se le adjudicó por razones comerciales entre las décadas de 1970 a 1980, en Estados Unidos (EU). Fue así que su consumo fue sustituido por otros alimentos como las hojuelas de maíz, dejando de ser uno de sus consumidores mundiales. "Ahí surgió todo, a partir de un estudio que iniciaron en conejos –un animal totalmente herbívoro–, y el colesterol que les daban se iba directamente a sus arterias", relató.

Quintana López expuso que este alimento contiene todos los minerales, así como todas las vitaminas liposolubles, a excepción de la C, que son aquellas que el organismo es incapaz de almacenar por sí solo, por ello es que las obtenemos a partir del consumo de alimentos y su aporte diario. "Su lípido activo es adecuado para mejorar la memoria, sobre todo en niños y ancianos", explicó.

El autor del libro "El huevo: Mitos, realidades y beneficios" expuso que la yema contiene selenio, un nutriente que sirve como antioxidante natural; ácido siálico, que tiene la función de antibiótico; y carotenos, los cuales aminoran el riesgo de desarrollar cataratas oculares en personas con edad avanzada. Se ha comprobado también que son esenciales para el buen desarrollo del cerebro. Según estimaciones mundiales, se registra menor prevalencia de demencia senil en los países que lo consumen asiduamente.

A su vez, la yema está conformada por luteína, ubicada en su núcleo y que está encargada de pigmentarla de amarillo. Sin embargo, el especialista mencionó que está no es su única utilidad, pues ayuda a mantener una buena salud visual, disminuyendo el problema de cataratas y de degeneración macular.

Además -ahondó el experto de la UNAM- está provisto de selenio, colina, lecitina y ácido fólico, que lo hacen un alimento "nutracéutico". Se le llaman así a las sustancias comestibles que cuentan con propiedades, o mejor dicho, efectos similares a los fármacos.

La clara es también de mucha ayuda, pues ha sido utilizada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", como patrón de referencia para obtener otras proteínas para productos de consumo humano.

De la misma manera, el cascarón ha sido denominado como un remedio natural contra la osteoporosis, gracias a su contenido rico en calcio. "Si lo metemos al horno para esterilizarlo y lo molemos, tendremos una fuente orgánica de origen natural que nos provee este mineral: El huevo es una mina", aseveró el jefe del Departamento de Aves de la FMVZ.

No obstante, este no es el único uso que se le da. De acuerdo con el académico, en Cuba el cascaron es pulverizado para elaborar dulces destinados a la población infantil para que adquieran calcio de manera natural. Además, en los hospitales utilizan la "huevoterapia" en pacientes convalecientes, a quienes ofrecen tres o cuatro huevos diarios como única fuente de alimentación, pues su recuperación es mucho mejor: "El huevo es vida", refirió.

A este respecto, Quintana López aseguró que desde inicios del siglo XXI, los investigadores han demostrado que comer huevo, tanto la clara como la yema, diariamente no es factor de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares, por lo que exhortó a la población a consumirlo sin temor, pues es un alimento que beneficia a nuestra salud.