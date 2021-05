Facebook desactivó el modo oscuro y así puedes recuperarlo

El modo oscuro es muy popular en diversas plataformas digitales. Aunque fue creado con la intención de ser más amigable con los ojos en ambientes con poca luz y para ahorrar batería en el caso de los dispositivos con pantalla OLED, la realidad es que muchos de los usuarios lo utilizan simplemente porque les gusta. Por ello es que muchos se sorprendieron al ver que ya no tenían disponible esta opción en Facebook.

A través de las redes sociales los usuarios reportaron que Facebook había desaparecido el modo oscuro sin previo aviso tanto en iOS como Android. Por supuesto los memes y las posibles soluciones no se hicieron esperar.

Según algunos usuarios el error comenzó a aparecer luego de haber actualizado su app. Sin embargo, otros reportaron que la última actualización de la app había sucedido más de una semana atrás y que, aún así no podían variar la apariencia.

Un portavoz de Facebook reconoció el problema en una declaración que dio al medio Techradar: "Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a ciertas funciones en la aplicación de Android de Facebook. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible".

Hay que señalar que esta no es la primera vez que el modo oscuro deja de aparecer a los usuarios. A principios de este mes los dueños de dispositivos Android informaron de una situación similar que se corrigió sin que Facebook se pronunciara al respecto. Sin embargo, en esta ocasión la falla es más generalizada. Aparentemente el problema parece estar afectando a la versión 319.0.0.39.120 en el caso de Android y la 320.0.0.36.122 en iOS.

¿Cómo tener el modo oscuro de regreso?

Primero hay que decir que muchos usuarios están informando que ya pueden ver la opción sin problemas, así que la primera recomendación es intentar hacer el proceso como siempre.

Para ello abre la aplicación de Facebook en tu teléfono. Ve al menú principal, (está representado por las tres líneas en la parte superior de la pantalla). Busca la opción de Configuración y privacidad y da clic. Si no tiene problema el modo oscuro aparecerá entre Tu tiempo en Facebook e Idioma, solo selecciónalo y listo.

Recuerda que puedes configurar el modo oscuro de manera manual, siguiendo los pasos que te mencionamos o, bien, puedes optar por elegir la función de Sistema que ajustará el diseño con base en la configuración del sistema de tu teléfono.

Facebook confirmó que había resuelto el problema en la aplicación de Android, por lo que si tu dispositivo usa ese sistema operativo no deberías tener problema y bastará con seguir los pasos anteriores.

Sin embargo, algunos usuarios de iPhone todavía informan que el modo oscuro no funciona en iOS. Si es tu caso la opción es desinstalar y reinstalar Facebook, si no quieres tener que hacer ese proceso entonces intenta forzar el cierre de la app, cerrar sesión o bien borrar los datos de la aplicación, para ello abre los ajustes en tu celular, ve a la sección de Aplicaciones, busca la de Facebook, entra y dale clic en Borrar Datos.

Otra opción que le está funcionando a algunos es ir al menú Configuración del iPhone y luego a la sección de aplicaciones, seleccionar Facebook y activar "Subida de video HD" y "Subida de fotos HD". Después de esto regresa a la app de Facebook y el modo oscuro debería estar disponible de nuevo.