Facebook eliminará esta información de tu perfil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Más allá de los memes y los videos divertidos, Facebook sigue siendo una gran plataforma para conocer más de otros usuarios. La red social permite, de un simple vistazo, saber parte de los gustos y preferencias de las personas, pero a partir del 1 de diciembre eliminará parte de esa información.

De acuerdo con la red social, la intención es hacer su uso más simple e intuitivo, razón por la cual está haciendo saber a sus usuarios sobre los cambios a implementar.

En caso de que no hayas recibido el mensaje, te compartimos qué datos dejarán de mostrarse en tu perfil.

---Religión, política y orientación ya no se verán en los perfiles de Facebook

Facebook está dando a conocer que eliminará cuatro campos de información en los perfiles a partir del 1 de diciembre.

De acuerdo con las declaraciones que la compañía compartió con el medio estadounidense TechCrunch, los datos que serán eliminados incluyen puntos de vista religiosos, puntos de vista políticos, direcciones y el campo "Interesado en", que indica la orientación sexual del usuario.

El cambio, según un portavoz de Facebook, está orientado a que la red social sea más fácil de usar. "Como parte de nuestros esfuerzos para hacer que Facebook sea más fácil de navegar y usar, estamos eliminando un puñado de campos de perfil".

Cabe decir que el cambio fue detectado por primera vez por el consultor de redes sociales Matt Navarra, quien tuiteó una captura de pantalla del aviso que se envió a los usuarios que completaron estos campos.

---Así cambiará tu perfil de Facebook el 1 de diciembre

La plataforma ya está enviando alertas a los usuarios que en su perfil muestran su orientación política, sexual y religiosa para hacerles saber sobre el cambio para que, quienes así lo deseen, puedan descargar una copia de sus datos antes del 1 de diciembre.

No obstante Facebook también está aclarando que la modificación solo afectará los perfiles, pero las personas seguirán siendo libres de compartir dichas preferencias en otros lugares de la red social.

Asimismo destaca que el resto de la información de los usuarios permanecerá en sus perfiles, incluyendo sus datos básicos y de contacto.

Vale la pena señalar que los campos de información que Facebook eliminará no aparecen en otras plataformas sociales importantes como Instagram y TikTok en donde solo es posible ver biografías simples que permiten a los usuarios compartir un poco sobre sí mismos sin entrar en detalles específicos.

Incluso los usuarios ya no se muestran tan dispuestos a compartir toda esa información, en especial luego de los casos de filtración de datos que permiten a otras compañías crear estadísticas y generar publicidad personalizada.

Por lo que la decisión parece orientada a dar mayor privacidad a los usuarios pues, en realidad, el cambio en el uso será mínimo, simplemente la sección de "contacto e información básica" será más breve.

Recordemos que Meta, la empresa propietaria de Facebook no está pasando por su mejor momento. Hace unos días dio a conocer el despido de 11 mil trabajadores, equivalente a aproximadamente el 13% de su fuerza laboral, el recorte de empleo más significativo en la historia del gigante tecnológico.