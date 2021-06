Facebook quiere que una IA supere el videojuego más difícil del mundo

Los expertos en Inteligencia Artificial (IA) han empleado esta tecnología para diversos fines. Desde poder predecir desastres naturales o diagnosticar enfermedades más rápidamente, hasta pilotar aviones de combate o desarrollar niveles de juego. Las aplicaciones son muy amplias y ahora Facebook está haciendo una nueva propuesta, quiere lograr que una máquina sea capaz, de manera autónoma, de superar uno de los videojuegos más difíciles del mundo: NetHack.

De acuerdo con información del medio Engadget, los juegos de estrategia en tiempo real, de rol y los de construcción se han convertido, en los últimos años, en un campo de entrenamiento fértil para los sistemas de inteligencia artificial de vanguardia. Hasta ahora los desarrolladores de estos competidores digitales han logrado superan fácilmente a sus oponentes humanos en títulos que van desde StarCraft II y Dota 2 hasta Minecraft y Go. Pero, al igual que en los videojuegos, el nivel de dificultad tiene que aumentar.

Facebook está pidiendo la ayuda de la comunidad de especialistas en inteligencia artificial para desarrollar un sistema capaz de superar el juego NetHack, uno de los títulos más difíciles en la historia de los juegos.

Hay que señalar que NetHack es un complicado juego táctico que lleva al usuario por mazmorras y otros escenarios. A pesar de que fue desarrollado originalmente en la década de 1980, no ha parado de recibir actualizaciones hasta la fecha. Lo que lo hace tan difícil es que está programado para que no ganes y te lleva por todas las circunstancias necesarias esperando que mueras y, seguro lo harás.

Uno de los elementos frustrantes del título es que, una vez que el jugador muere, toda la mazmorra se reinicia en su totalidad. La única manera de ir avanzando en el videojuego radica en la capacidad de combinar la suerte, la resolución de problemas y las habilidades de investigación en NetHack Wiki para aprender de las desgracias de los exploradores que se han presentado antes.

Un nuevo sistema de entrenamiento

Más allá de lo interesante que pueda sonar la idea de poner a prueba una IA en este título, la realidad es que detrás del experimento hay una relevante investigación pues los especialistas consideran que el título puede ayudar a las computadoras a aprender a simular soluciones muchos más rápido y usando menos recursos.

Es así que, de acuerdo con una publicación en su blog y, como parte del NeurIPS 2021 NetHack Challenge, Facebook está invitando a los investigadores a diseñar, entrenar y lanzar sistemas de inteligencia artificial capaces de "desarrollar agentes que puedan vencer el juego de manera confiable, o al menos en el escenario más probable, lograr una puntuación tan alta como sea posible".

Con esta iniciativa Facebook no solo espera ser capaz de entender mejor el entorno de aprendizaje de NetHack sino hacer que una IA logre lo que llaman aprendizaje de refuerzo viable es decir que la tecnología sea capaz de idear una gama de posibles soluciones basadas en metodologías neuronales y simbólicas.

"Los candidatos jugarán una serie de juegos, cada uno con un personaje y una carrera de fantasía dibujados al azar", explicó Facebook. Detalló que para evaluar los resultados de los sistemas se calculará el número promedio de episodios en los que la IA completa el juego en conjunto con la puntuación media del final del episodio en el título. Así es como clasificarán el éxito en cada caso según el número medio de victorias y, si están empatadas, según la puntuación media, explicó la compañía.

La competencia se extiende desde este mes hasta el 15 de octubre y los ganadores se anuncian en NeurIPS en diciembre.