Facebook tiene 3 mil millones de usuarios, muchos son de edad avanzada

Facebook dice que no está muerto y quiere que usted sepa que no es sólo para la "gente vieja", algo que las personas jóvenes llevan años diciendo.

Ahora, en un momento en que TikTok —la mayor espina encajada en su costado— enfrenta un mayor escrutinio gubernamental en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, Facebook podría, tal vez, posicionarse como una alternativa viable creada en Estados Unidos.

Sólo hay un problema: adultos jóvenes como Devin Walsh se han interesado por otras cosas y han dejado de ingresar.

"Ni siquiera me acuerdo la última vez que entré. Debe haber sido hace años", dijo Walsh, de 24 años, que vive en Manhattan y trabaja en relaciones públicas.

Más bien, ella revisa Instagram —que también es propiedad de Meta, la compañía matriz de Facebook— unas cinco o seis veces al día. Y luego está TikTok, desde luego, donde pasa aproximadamente una hora diaria desplazándose, dejando que el algoritmo halle cosas "de las que ni siquiera sabía que estaba interesada".

Walsh no se puede imaginar un mundo en el que Facebook, al que ingresó cuando iba en 6to grado, vuelva a formar parte de su vida habitual otra vez.

"Es la imagen de la marca, ¿no es así? Cuando pienso en Facebook, como que pienso en gente más grande, "cheugy" (fuera de moda), como en padres que publican fotos de sus hijos, actualizaciones de estatus al azar y también en personas que pelean por cuestiones políticas", señaló Walsh, utilizando el término de la Generación Z para cosas que definitivamente no son interesantes.

La red social que solía ser genial, nacida antes del iPhone, está acercándose a sus dos décadas de existencia. Para los que alcanzaron la mayoría de edad aproximadamente en la época en que Mark Zuckerberg lanzó thefacebook.com desde su dormitorio de Harvard en 2004, ha estado entretejida estrechamente con la vida diaria, incluso si con el pasar de los años se ha desplazado a un segundo plano.

Facebook enfrenta un desafío especialmente extraño. En la actualidad, 3.000 millones de personas le echan un vistazo cada mes. Eso es más de una tercera parte de la población mundial. Y 2.000 millones se conectan diario. Sin embargo, de todas formas se encuentra en una lucha por ser relevante, y por su futuro, luego de dos décadas de existir.

Para las generaciones más jóvenes —los que se inscribieron cuando iban en la escuela secundaria, o los que ahora están en la escuela secundaria— decididamente no es el lugar en el cual estar. Sin este sector demográfico que fija tendencias, Facebook, todavía la principal fuente de ingresos de Meta, corre el riesgo de desvanecerse a un segundo plano: útil pero aburrido, como el correo electrónico.

No siempre fue así. Durante casi una década, Facebook era el lugar en el que había que estar, el referente cultural, la cosa a la que constantemente se hacía referencia en conversaciones diarias y en la televisión nocturna, su fundación incluso tema de una película de Hollywood. Su rival MySpace, lanzado apenas un año antes, rápidamente se quedó obsoleto luego de que los chicos geniales emigraron en masa a Facebook. No le ayudó al destino de MySpace el hecho de que fue vendido a la tediosa y vieja News Corp. en 2005.

"Fue esta combinación extraña... nadie sabía cómo funcionaba la tecnología, pero para tener un MySpace, todos necesitábamos convertirnos en unos miniprogramadores. Era tan estresante", dijo Moira Gaynor, de 28 años. "Tal vez esa fue incluso la razón por la que Facebook despegó. Porque en comparación con MySpace, (Facebook) era esta área hermosa, integrada, maravillosa de interacción que no teníamos antes y que realmente deseábamos tras pasar apuros con MySpace durante tanto tiempo".

Posicionándose como un visionario, Zuckerberg se negó a vender Facebook e impulsó a su compañía a través de la revolución de los dispositivos móviles. Aunque surgieron algunos rivales —¿recuerdan a Orkut?_, en general desaparecieron mientras Facebook alcanzaba grandes alturas, aparentemente imparable a pesar de escándalos que se desataron sobre la privacidad de los usuarios y un fracaso para combatir adecuadamente los discursos de odio y la desinformación. En 2015 alcanzó 1.000 millones de usuarios diarios.

Debra Aho Williamson, analista de la empresa de investigación de mercado Insider Intelligence que ha dado seguimiento a Facebook desde su primera etapa, hace notar que el número de usuarios más jóvenes del sitio ha estado disminuyendo, pero no considera que Facebook vaya a dejar de ser exitoso, al menos no pronto.

"El hecho de que estemos hablando de que Facebook está cumpliendo 20 años, creo que eso es un testamento de lo que Mark desarrolló cuando estaba en la universidad. Es bastante increíble", manifestó. "Sigue siendo una plataforma muy poderosa en todo el mundo".

America On Line también fue poderoso, pero su base de usuarios ha envejecido y ahora un correo electrónico aol.com es poco más que una frase clave en un chiste acerca de personas tecnológicamente analfabetas de cierta edad.

Tom Alison, el director de Facebook (ahora el título de Zuckerberg es director general de Meta), sonó optimista cuando esbozó los planes de la plataforma para atraer a adultos jóvenes en una entrevista con The Associated Press.

"Solíamos tener un equipo en Facebook que estaba enfocado en los grupos jóvenes, o tal vez había un proyecto o dos que estaban dedicados a plantear nuevas ideas", declaró Alison. "Y aproximadamente hace dos años dijimos 'no': toda nuestra línea de productos necesita cambiar y evolucionar y adaptarse a las necesidades de los adultos jóvenes".

La llama una era de "descubrimiento social".

"Está motivada en gran medida por lo que vemos que la próxima generación desea de las redes sociales. La forma sencilla en que me gusta describirlo es que queremos que Facebook sea el sitio en el que puedas conectarte con la gente que conoces, la gente que quieres conocer y la gente que deberías conocer", declaró Alison.

La inteligencia artificial desempeña un papel central en este plan. De la misma forma en que TikTok usa su IA y algoritmo para mostrarle videos a la gente que no sabían que querían ver, Facebook está esperanzado en aprovechar su poderosa tecnología para ganarse de vuelta los corazones y las miradas de los adultos jóvenes. Los carretes —los videos similares a los de Tik-Tok con los que los usuarios de Facebook y de Instagram son bombardeados cuando ingresan a las dos aplicaciones— también son cruciales. Y, desde luego, los mensajes privados.

"Lo que estamos viendo es que más gente quiere compartir carretes, hablar sobre carretes, y hemos empezado a integrar las características de envío de mensajes de vuelta en la aplicación para volver a permitir que Facebook sea un sitio donde no sólo descubres grandes cosas que son relevantes para ti, sino que las compartes y hablas sobre ellas con las personas", indicó Alison.

Facebook ha rechazado una y otra vez dar a conocer sus cifras sobre las características demográficas de sus usuarios, lo cual proporcionaría algo de luz sobre qué tal le está yendo entre los adultos jóvenes. Pero investigadores externos dicen que sus números están disminuyendo. Lo mismo ocurre con los adolescentes, aunque Facebook parece haberse retractado de reclutar activamente a adolescentes en medio de las preocupaciones por los efectos de las redes sociales sobre su salud mental.

"Con frecuencia los jóvenes dan forma al futuro de las comunicaciones. O sea, prácticamente así fue como Facebook despegó: los jóvenes gravitaron hacia él. Y hemos visto que eso ha ocurrido con prácticamente cada plataforma social que ha surgido en el escenario desde Facebook", dijo Williamson. Este año, Insider calcula que aproximadamente la mitad de los usuarios de TikTok tienen entre 12 y 24 años.

Williamson no ve que esta tendencia vaya a revertirse, pero hace notar que los cálculos de Insider sólo llegan hasta 2026. Hay un declive, pero es lento. Ese año, la firma de investigación prevé que aproximadamente el 28% de los usuarios de Facebook en Estados Unidos tengan entre 18 y 34 años, en comparación con casi 46% para TikTok y 42% para Instagram. Las cifras son más marcadas para los adolescentes de entre 12 y 17 años.

"Creo que lo mejor que podrían hacer es alejarse de ser una plataforma social. Como que han perdido eso. Pero hey, si quieren convertirse en las nuevas Páginas Amarillas, ¿por qué no?", dijo Gaynor, que vive en San Diego y trabaja en el gobierno. "Realmente me gusta (su sección) Marketplace. Me acabo de mudar, así que fue allí donde obtuve la mayor parte de mis muebles".