Facebook ya tiene su propia app para crear memes

Facebook se ha convertido en una de las aplicaciones más populares y también en una empresa de tecnología que busca atraer un mayor número de usuarios a través de nuevas apps, como lo hizo recientemente con Lasso. De acuerdo con The Information, citado en The Verge, Facebook lanzó recientemente una aplicación para crear memes; que se llama Whale. De momento, solo se encuentra disponible en App Store para el mercado de Canadá.

En su presentación en App Store se puede ver que la app Whale fue creada por el equipo de Experimentación de Nuevos Productos (NPE) de Facebook, y su primera versión fue lanzada el 14 de noviembre de este año. La aplicación, que es gratuita, tiene una calificación de 3.3 y se presenta como una forma sencilla de hacer tus propios memes, usando imágenes del teléfono o de la biblioteca de la app, permitiendo colocar texto y efectos.

"Los usuarios pueden compartir rápidamente los memes que crean en otras aplicaciones de Facebook, como Instagram y Messenger, según las capturas de pantalla de la App Store", comentan en The Verge. Un portavoz de Facebook, le dijo a The Information, que todas las aplicaciones de Facebook están destinadas a ayudar a la compañía a descubrir nuevas funciones y servicios que a las personas les gustan.

El equipo de NPE de Facebook también cuenta con otras dos aplicaciones en App Store, Bump, lanzada el 15 de agosto y Aux, del 2 de agosto; ambas gratuitas, pero con calificaciones bajas de 1.0 y 2.0, respectivamente.