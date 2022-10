"Fallout: London" elimina a la Reina Isabel II zombie

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Los creadores de Fallout: London, un mod ambicioso para "Fallout 4" ambientado en un mundo postapocalíptico, anunció recientemente que eliminarán dos personajes basados en la difunta reina Isabel II y el entonces príncipe Carlos.

---Eliminan personaje zombie de la reina por respeto

El anuncio se hizo inicialmente en Twitter el 8 de septiembre, poco después de la muerte de la Reina, pero el líder del proyecto del equipo, Dean Carter, anunció oficialmente el cambio durante una actualización de desarrollo reciente.

"Siempre hemos sostenido que si ella falleciera antes de que se completara el mod, lo cambiaríamos", dijo Carter. "No los esperes allí. No tiene sentido preguntar en los comentarios. No tiene sentido gemir. Es la postura oficial del mod y no cambiará".

---Arte conceptual

El arte conceptual de los dos personajes muestra a una reina Isabel II con aspecto de no muerta acompañada por dos corgies asesinos, mientras que un rey Carlos III igualmente macabro, está vestido con un traje combinado con una corona o un sombrero de copa.

Cabe señalar que según la compañía, ambos miembros de la realeza deberían haber muerto antes de la configuración del mod, situado en el año 2237.

No obstante, incluir a una mujer recientemente fallecida como un "ghoul" podría verse como una decisión de mal gusto, razón por la cual un pequeño equipo de desarrolladores podría querer evitar verse envuelto en cualquier controversia innecesaria.

---Realeza será reemplazada por otros personajes

Aunque estos personajes específicos no aparecerán, parece que el equipo tiene planes para reemplazarlos. Carter no ofreció detalles específicos durante el video de actualización, solo señaló que tendremos que "esperar y ver" qué se le ocurre al equipo.

"Fallout: London" se lanzará actualmente en algún momento de 2023, y ya se ha convertido en una de las modificaciones más esperadas para el juego.

Bethesda presentó recientemente el mod en su blog en su serie "Monthly Modder", y Kotaku informó que el editor ha contratado a varios miembros del equipo en función de su trabajo en el mod.

Contrató al asesor técnico principal de "Fallout: Londres", Ryan Johnson, a principios de este año, a la escritora principal Stephanie Zachariadis en 2021, e hizo una oferta de trabajo para el líder del proyecto, Dean Carter, que rechazó.