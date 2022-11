FICMA 2022: inteligencia artificial, transmedia y realidad virtual

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Un robot que estás siendo entrenado para una puesta en escena; una nave espacial en graves problemas o la visualización de paisajes desde una óptica artificial, sólo tienen como eje una cosa: la inteligencia artificial.

Y estos tres trabajos titulados "Golem", "Aztech" y "La vida que vivimos no es la vida misma", integran la nueva edición del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos que se realizará del martes al sábado próximos, teniendo como tema la Inteligencia Artificial.

"Ya está en nuestra vida, nos facilita las cosas en ciertos niveles, pero también tiene sus desventajas, como la automatización de cosas que repercute en menos empleos", comenta Miguel Ángel Ramírez, director del certamen.

"Lo que vamos a hacer ahora, porque habrá dos ediciones que estará dedicada a ella, es ahora de manera propedéutica, decir la historia, las aplicaciones, lo que existe ya y talleres de proyectos audiovisuales con ella", apunta. Señala que en producciones alusivos a la inteligencia artificial se recibieron más de 20 trabajos de distintos países, lo cual no esperaban.

"Así que seguramente será algo que se quede ya para siempre, porque es algo que ya se está haciendo", indica.

La séptima edición del FICMA (por sus siglas) contempla más de 180 producciones, entre corto y largometrajes no solamente de inteligencia artificial, sino también transmedia y realidad virtual. En la sección transmedia se encuentra el trabajo #Dignadigna, acerca de la abogada defensora de derechos humanos, presuntamente asesinada en 2001 y "La noche sin sombra", sobre una colonia de la capital mexicana.

Como series web se presentarán "Pops" y "Brujas nocturnas", de Rusia y "El reino encubierto", "Túnel 23", de EU. En videos de 360 grados están Cuando nace una heroína, de Brasil; Entre luces y sombras, producción colombiana y Enjambre, de Alemania. Entre los nueve títulos largo documental y ficción se encuentran "Las hostilidades", de México; "Enemigo público", de Francia; "Kitab", de España y "Emetofobia", de Alemania.

"El año pasado aún teníamos muchas cosas virtuales, ahora ya es todo en físico, siguiendo las medidas sanitarias donde recomendaremos el uso de cubrebocas. En Filmin Latino (palataforma digital) habrá muchas de las producciones", destaca Ramírez. El Centro Cultural México, el IFAL, la Facultad de Cine y el Auditorio Vasconcelos, son algunas de las sedes del FICMA.