Frutas que ayudan a bajar los triglicéridos

La mala alimentación y la falta de actividad física hacen que cada vez sea más común el desarrollo de triglicéridos altos. Algo que puede suponer un riesgo alto para tu salud si no decides atender el problema a tiempo. La dieta juega un papel fundamental para mantener estas sustancias en un nivel bajo. A continuación, te explicamos todo lo que tienes que saber acerca de este padecimiento y al final te dejamos una lista de deliciosas frutas que pueden ayudarte a bajar los triglicéridos.

¿Qué son los triglicéridos?

Según la Clínica Mayo, los triglicéridos son un tipo de grasas que se alojan en la sangre. Cuando consumes cualquier alimento, tu cuerpo almacena todo lo que no ocupará de manera inmediata en forma de triglicéridos. Estos funcionan como una reserva natural en caso de necesitar energía, lo que diferencia a estas sustancias del colesterol que se utiliza para construir células y ciertos tipos de hormonas.

¿Qué pasa si tengo triglicéridos altos?

Cuando consumes más calorías de las que quemas a lo largo del día puedes llegar a elevar de manera peligrosa tus niveles de triglicéridos. Una condición que los doctores conocen como "hipertrigliceridemia". Esto puede ocasionar el endurecimiento de las arterias o el engrosamiento de las paredes arteriales (arterioesclerosis), condiciones que aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y toda una variedad de enfermedades del corazón que aquejan a personas de todo el mundo.

En algunos casos, los triglicéridos altos pueden ocasionar también una inflamación aguda en el páncreas.

Por otro lado, la hipertrigliceridemia puede ser un indicio o la antesala de complicados problemas de salud como la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico e hipotiroidismo. La Clínica Mayo señala que los niveles normales de triglicéridos no deben rebasar de los 150 a 199 miligramos por decilitro para evitar complicaciones.

La dieta para bajar tus niveles de triglicéridos

De acuerdo con el medio especializado Healthline, una dieta sana, baja en carbohidratos, con grasas saludables y una alta ingesta de proteínas puede contribuir de manera efectiva a bajar tus niveles de triglicéridos en sangre. Aunque es importante combinar la dieta con ejercicio físico regular, pues un peso adecuado es una de los factores más relevantes para mantener a raya estas sustancias.

Las frutas son uno de los mejores aliados que puedes tener para mantener una dieta saludable. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 400 gramos diarios de verduras y frutas, estas últimas, además de ser deliciosas, representan una fuente saludable de azúcar y principalmente de fibra. Según Healthline, la fibra puede ayudar a que la absorción de grasa y azúcar en el intestino delgado sea más lenta, ayudando a disminuir la cantidad de triglicéridos en sangre.

Algunas de las frutas más ricas en fibra que puedes encontrar en el mercado son manzanas, plátanos, duraznos y peras. El aguacate también puede representar una muy buena opción ya que contiene grandes cantidades de grasas saludables que en la mayoría de los casos no representan un riesgo para el organismo.

Por otro lado, los frutos secos son quizá los más efectivos para reducir los triglicéridos, ya que concentran una dosis significativa de fibra, ácidos grasos, omega-3 y grasas insaturadas. En esta categoría podemos encontrar almendras, nueces, avellanas, pasas, arándanos y pistachos. Así que ya lo sabes, agrega una porción de estas frutas a tu vida diaria junto con una dieta balanceada y ejercicio físico para comenzar a ver una disminución en tus triglicéridos.