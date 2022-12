Google cierra Duplex en la Web

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Otro servicio de Google pronto se unirá a la al cementerio de aplicaciones fue anunciado. El gigante de las búsquedas indicó de forma discreta esta semana, que cerrará Duplex en la Web, por lo que puntualizó que el servicio no funcionará después de finales de 2022.

"A medida que continuamos mejorando la experiencia Duplex, estamos respondiendo a los comentarios que hemos escuchado de los usuarios y desarrolladores sobre cómo mejorarlo aún más", indicó un portavoz de Google al medio especializado Engadget.

"Para fines de este año, removeremos Duplex en la Web y nos concentraremos por completo en hacer avances de inteligencia artificial en la tecnología de voz Duplex que ayuda a las personas más todos los días".

Los inicios de Duplex

Google anunció por primera vez Duplex en la Web en 2019 como una expansión de su Reserva telefónica dúplex AI. Inicialmente, la función se diseñó para ayudar a los usuarios de Android a comprar entradas para el cine.

Duplex on the Web le dio al Asistente la capacidad de navegar por sitios web por sí solo. Siempre que se hubiera almacenado la información de tu tarjeta de crédito en Chrome, el Asistente podría encargarse de todo el trabajo de comprar entradas para el cine por ti.

Más tarde, Google amplió la función para proteger a los usuarios contra las violaciones de datos en línea. De igual forma, el servicio funcionó en un momento, para registrarte en vuelos y realizar un seguimiento de los descuentos.

¿Por qué Google cerrará Duplex en la Web?

En cuanto a la razón por la que Google está cerrando Duplex en la Web, el medio especializado Tech Crunch sugirió que puede tener relación con el costo de entrenar una IA para analizar sitios web.

La página de soporte de la función señala que Google usó un agente de usuario especial para rastrear sitios web varias veces al día. Es más, el rendimiento de Duplex on the Web podría sufrir significativamente si los administradores del sitio web impidieran que el rastreador indexara su contenido.