Google Earth celebra 15 años de vida

Google Earth cumple 15 años de existencia, la herramienta de Google que permite ver el planeta tierra desde la perspectiva de una astronauta, además de brindar la posibilidad de explorar cualquier lugar del mundo a través de fotos aéreas y recreaciones virtuales de edificios.

"Si Google Maps te ayuda a encontrar el camino, Google Earth te ayuda a perderte", ha asegurado Google sobre su herramienta en un comunicado coincidiendo con el 15 aniversario de la plataforma.

Debido a este aniversario, la compañía del buscador compartió a través de un comunicado, un compilado de algunos de los usos que puedes darle a esta herramienta:

En 2006, el ex profesor de inglés Jerome Burg utilizó por primera vez Google Earth para crear Lit Trips, una experiencia que muestra los recorridos o viajes que realizaron personajes conocidos de la literatura. Hoy, el proyecto incluye más de 80 viajes que pueden disfrutarse por profesores y estudiantes de todos los niveles.

Protección de la cultura indígena

Cuando el jefe Almir del pueblo Suruí conoció Google Earth en una visita a un cibercafé, supo que la herramienta podría tener un gran potencial para conservar las tradiciones de su pueblo.

Con esa idea en mente, decidió invitar a Google a capacitar a su comunidad en el uso de Earth. La comunidad Suruí construyó su Mapa Cultural haciendo uso de la herramienta que incluye diversos sitios culturales de importancia en su selva tropical.

Asistencia a comunidades impactadas por la guerra

Halo Trust, la agencia humanitaria de remoción de minas terrestres más antigua y grande del mundo, utiliza Google Earth con la finalidad de identificar y mapear áreas minadas.

Gracias a esta tecnología, la organización ha logrado limpiar 1.8 millones de minas terrestres, 11.9 millones de elementos de otros restos explosivos de guerra y 57.2 millones de municiones de armas pequeñas en 26 países y territorios de todo el mundo.

Apoyo a los estudiantes en áreas rurales

Padmaja Sathyamoorthy y otras organizaciones que trabajan en el Proyecto de Alfabetización de la India usan Google Earth para construir contenido interactivo dirigido a los salones de clase rurales con el objetivo de promover la alfabetización de 745 mil estudiantes en el país.

Regreso a casa en medio del COVID-19

Durante la Semana Dorada en Japón, la mayoría de las personas visitan sus ciudades natales, sin embargo, en este 2020 no fue posible realizarlo, a causa de la pandemia mundial ocasionada por el coronavirus.

Para ayudar a remediar esta situación, un grupo de la ciudad de Morioka desarrolló un recorrido en Google Earth que permitió a las personas tomar virtualmente el tren bala a la estación de Morioka y visitar los lugares icónicos en la ciudad.

Un poco de historia

El origen de esta herramienta, se remonta a EarthViewer 3D, un sistema creado por la compañía Keyhole Inc, financiada por la Agencia Central de Inteligencia, el cual fue adquirido por Google en 2004, absorbiendo así a la aplicación.

Asimismo, la primera versión de Google Earth se lanzó al mercado en el año 2005 y actualmente se encuentra disponible en PC para Windows, Mac y Linux. Google Earth también está disponible como plugin para visualizarse desde el navegador web.

Pasados ocho años, Google Earth logró convertirse en el programa más popular para visualizar cartografía, con más de mil millones de descargas.