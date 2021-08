Google Meet te dirá cuando te escuches con eco en llamadas

Las videollamadas han demostrado ser una de las herramientas más poderosas durante la contingencia sanitaria pues han permitido mantener muchas actividades. Sin embargo la experiencia no siempre es la mejor, ya sea porque hay problemas de retraso o porque el audio no es claro. Para ese último inconveniente Google está introduciendo en Meet una nueva tecnología que te alertará en caso de que te escuches con eco.

A través de una publicación en su blog la compañía señaló que es consciente de que para los usuarios puede ser difícil saber si están creando un eco irritante para los participantes en una reunión virtual, a menos que alguien interrumpa la llamada para decírselo. Por lo que decidió desarrollar una nueva advertencia proactivas orientada a ayudar a minimizar el sufrimiento de todos.

Google recordó que su plataforma Meet ya cuenta con una función que controla el audio para eliminar el eco. No obstante, dado que no puede tener en cuenta todas las configuraciones de altavoces y micrófonos de escritorio remoto que dan como resultado que el audio se retroalimente en la llamada, decidió crear una nueva advertencia de eco.

Según lo que se ha dado a conocer esta alerta aparece como un punto rojo en la interfaz de Meet, además de como una notificación y una alerta de texto. Cuando el usuarios hacer clic en la notificación, se proporcionan los pasos para corregir el eco, que incluyen silenciar el micrófono, bajar el volumen del altavoz o cambiar a los auriculares.

Lo mejor es que las advertencias se activan de forma predeterminada, es decir que no se requiere de ninguna intervención por parte del administrador para habilitarlas.

Vale la pena decir que, usualmente, el audio se escucha dos veces debido a que nuestro micrófono está recogiendo el audio que escuchamos a través de los altavoces, lo que provoca que el resto de asistentes en la videollamada nos oigan con eco. Por lo que resolverlo no tiene mucha complicación y ahora menos con la asistencia de Google.

Google dice que las nuevas advertencias de eco se están implementando ahora para los clientes de Google Workspace y G Suite Basic y Business. Añadió que la implementación tardará hasta 15 días en completarse.

--Más funciones nuevas

Otra de las nuevas funciones que está agregando esta plataforma es la de coanfitriones pensada en que el peso de una reunión ya no recaiga en solo una persona.

Google Meet creó una herramienta que permite tener hasta 25 coanfitriones en una reunión para dividir tareas como silenciar a los participantes, lanzar encuestas, administrar preguntas y respuestas y más, mientras alguien se encarga de llevar la conferencia en sí.

Hasta ahora, la función solo estaba disponible para los clientes de Google Workspace for Education. Ahora, está en todas las aplicaciones Meet de Google en computadoras de escritorio y móviles, incluidos los usuarios con cuentas gratuitas de Google.

Además de eso, Google introdujo nuevos controles para los anfitriones de reuniones, mismas que ahora se pueden extender a los coanfitriones. Por ejemplo, todos los anfitriones podrán limitar quién puede compartir su pantalla y quién puede enviar mensajes de chat, también pueden silenciar todo con un solo clic, finalizar la reunión para todos y controlar quién puede unirse a la reunión.

Todas las nuevas características comenzarán a implementarse la próxima semana en la web y Meet para Android, y la versión de iOS llegará a finales de mes.