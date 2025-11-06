Google México en transición: Julian Coulter deja su cargo como director

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Julian Coulter, director de Google México, anunció a través de LinkedIn que dejó su cargo a principios de noviembre para asumir un nuevo rol dentro de la compañía.

De acuerdo con la publicación realizada por Coulter, ahora se unirá al equipo de Estados Unidos y asumirá el cargo de Director General de la vertical de Alimentos, Bebidas y Restaurantes, puesto que aceptó "con gran entusiasmo".

"Gracias, Google México, por un viaje inolvidable. ¡Estoy emocionado por lo que viene!", señaló en su comunicado. Julian Coulter asumió el puesto como director de la compañía en el país en 2020 y durante este tiempo se encargó de consolidar la presencia de la empresa en México.

Algunos de los avances que impulsó la compañía bajo su mandato fueron la digitalización empresarial, la adopción de herramientas de IA y analítica avanzada, la promoción de programas de capacitación digital y más.

----¿Qué pasará con la dirección de Google México?

Por el momento, la posición estratégica de Google México quedará vacante. Sin embargo, Coulter informó que por el momento "Juan C. Vallejo llevará las relaciones con los clientes en el país mientras la compañía define quién asumirá el nuevo liderazgo para México". Vallejo actualmente es líder del área de retail en Google México.

Vallejo aprovecho para agradecer el liderazgo que mostró Julian Coulter durante su dirección: "Definiste lo que significa ser un líder verdaderamente grande a través de tu resistencia inquebrantable y tu notable disciplina. Su impulso competitivo fue una inspiración para todos nosotros, recordándonos que el éxito a menudo nace del deseo de ser el mejor".

Actualmente, Google México está en una etapa de crecimiento sostenido y se ha convertido en uno de los mercados más relevantes para América Latina.

De acuerdo con el informe de Google for Mexico 2024 los productos y plataformas de Google como Search, Ads, AdSense, Play, YouTube y Google Cloud inyectaron más de 278 mil millones de pesos mexicanos a la economía mexicana. Además que el ecosistema de aplicaciones Android respalda 170 mil 800 puestos de trabajo.