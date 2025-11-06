Cierran tramo de Eje Vial por manifestación de taxistas

La Policía Vial de la capital alertó sobre una manifestación de taxistas que avanzó este jueves hacia Eje Vial, afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Policía Vial realizó cierres parciales en tanto avanzó el contingente y se realizó cierre vial en el cruce de las avenidas Reforma y Eje Vial.

Hasta las 14:30 horas permanecían los conductores afuera de la dependencia, a la altura de Los Bravo.