Google mostrará potencial de la Inteligencia Artificial en el sector público

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado su potencial en diversos frentes, desde lograr que las máquinas sean más útiles para ciertos sectores hasta saber quién está enfermo de Covid-19 aun cuando no presente síntomas. Y poco a poco esta tecnología está llegando a más sectores, entre ellos el público, en donde Google quiere demostrar las posibilidades y mejoras que podría traer su implementación.

"La Inteligencia Artificial está transformando la forma en que vemos, entendemos y cambiamos al mundo". Para comprender cómo este escenario impacta la gestión del sector público, la compañía está invitando a participar en su evento virtual AI for Good Government.

De acuerdo con Google las conferencias tienen la intención de que todos aquellos directivos de agencias gubernamentales, investigadores y desarrolladores del sector público, puedan aprender y conversar sobre el valor de la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones y el cómo resolver los problemas cotidianos del gobierno y las ciudades.

"En nuestro programa también entenderás cómo las herramientas de Google Cloud pueden ser una solución de IA integral para el sector y compartir experiencias sobre temáticas como espacios urbanos, procesamiento de datos gubernamentales y educación inteligente", señaló la empresa a través de la página web en donde puede realizarse el registro.

La compañía de tecnología afirmó que está convencida del potencial que tiene la Inteligencia Artificial para apoyar a los gobiernos a superar sus más grandes desafíos. "Por eso, hemos desarrollado el programa AI for a Good Government, cuyo objetivo es mostrar a agencias gubernamentales, investigadores y desarrolladores del sector público, así como a estudiantes de ciencias sociales o ciudadanos que esperan la mejor adopción tecnológica para sus gobiernos, el poder que tiene la IA en las acciones y decisiones del área de gobierno".

¿Cuándo y dónde?

AI for a Good Government se realizará los días 25 y 26 de noviembre de manera virtual.

Las sesiones se llevarán a cabo desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Es un evento gratuito y abierto a todo público.

Tanto expertos de Google como organizaciones como Cminds, Codeando México y el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), compartirán diversas experiencias sobre cómo la IA apoya a los gobiernos en diferentes temáticas. Éstas van a tratar diversos temas.