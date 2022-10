Google muestra sus herramientas en línea para proteger a sus usuarios

A-AA+

La ciberseguridad requiere una vigilancia continua, ya sea utilizando protecciones integradas o proporcionando recursos para cambiar las amenazas de seguridad.

En conmemoración del Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad, Google compartió una serie de esfuerzos que ha realizado en esta materia, además de anunciar algunas nuevas tecnologías que le ayudan a mantener a más personas seguras en línea.

Seguridad en línea

"En el último año, trabajamos en varias actualizaciones de seguridad, que van desde hacer que los inicios de sesión sean más fáciles y seguros hasta difundir información sobre amenazas específicas. Recientemente, compatimos nuestras experiencias de la última década construyendo una operación de seguridad de clase mundial con una mirada detrás de escena de nuestros equipos de seguridad de élite en la nueva serie documental HACKING GOOGLE. Ahora, estamos proporcionando recursos educativos" indicó la firma en un comunicado.

Asimismo, la compañía indicó que ya están disponibles las lecciones de seguridad en línea que anunciaron a principios de este año, las cuales cuentan con la participación del fundador de Khan Academy, Sal Khan, y expertos en seguridad de Google, ofrecen consejos prácticos para ayudar a mantener tus cuentas en línea seguras, navegar por la web de forma segura, detectar intentos de phishing y más.

Esta serie de videos tienen la finalidad de ayudar a los usuarios de la firma tecnológica, a mantenerse más seguros incluso cuando surjan nuevos riesgos de seguridad en línea, sin importar si son profesionales o estudiantes.

Mejoras en el administrador de contraseñas

"Durante años, hemos estado a la vanguardia de las mejoras en la tecnología de autenticación, y a principios de este año compartimos el avance que hemos logrado en nuestro Administrador de contraseñas de Google en Android y Chrome, y ahora estamos acelerando el progreso de toda la industria hacia un futuro sin contraseñas. También anunciamos la siguiente etapa en este camino con el lanzamiento del soporte para claves de acceso para desarrolladores en Android y Chrome. La disponibilidad general para los usuarios de Android 9 y versiones posteriores llegará más adelante, en noviembre. Este es un paso crítico en la amplia adopción de las claves de acceso, que simplificará los inicios de sesión en dispositivos, sitios web y aplicaciones, independientemente de la plataforma".

Es así que ahora, en lugar de escribir una contraseña, puedes iniciar sesión con cualquier método que utilices habitualmente para desbloquear tu teléfono, es decir, código de acceso, huella digital, reconocimiento facial, etc.

Protegemos a los usuarios de alto riesgo

Con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos acercándose rápidamente, Google continúa protegiendo a los usuarios de alto riesgo como periodistas e involucrados en campañas a través de herramientas de seguridad y asociaciones.

"Nuestro Proyecto de Seguridad de Campaña con Defensa de Campañas Digitales proporciona a las organizaciones de todo el espectro político herramientas y recursos para capacitar a los candidatos y trabajadores de campaña sobre cómo mantenerse seguros en línea. Hasta la fecha, el programa ha capacitado a más de 5.300 personas relacionadas con las elecciones a lo largo de 52 sesiones de capacitación y talleres alrededor del país, lo que nos permite proteger mejor a estas personas de alto riesgo en medio de un panorama de amenazas cambiante", señaló la compañía.

Asimismo, para proteger la democracia, Google colabora activamente con organizaciones como la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES).

Esta colaboración ayuda a los usuarios de alto riesgo a mejorar su ciberseguridad con el Programa de Protección Avanzada (PPA), ya que es hasta el momento, la forma más sólida de seguridad de cuentas para aquellos en riesgo de ataques financiados por estados.

Google igualmente ha seguido donando llaves de seguridad Titan a organizaciones e individuos de alto riesgo, que se pueden utilizar como una forma de verificación en 2 pasos (2SV) para la seguridad avanzada de la cuenta.

Productos que te mantienen seguro de forma predeterminada

Google señaló que la cual la mayoría de sus protecciones están integradas y son automáticas. Por ejemplo, Google Play Protect proporciona análisis de malware automático y diario en todas las aplicaciones de tu dispositivo Android, incluso cuando estás desconectado.

Verificación en 2 pasos

Asimismo, la verificación en 2 pasos (2SV) requiere sólo un toque para crear un acceso seguro y verificado a tu cuenta. Ahora, Google está haciendo que sea aún más fácil inscribirse en 2SV y recibir notificaciones de seguridad.

Inscripción a la verificación en 2 pasos con el Asistente de Google

La inscripción es fácil, simplemente pregunta: "Hey Google, ¿cómo configuro la verificación en 2 pasos?" Si no estás inscrito, el Asistente incluso te recordará que te registres cuando hagas preguntas sobre privacidad y seguridad, como, "Hey Google, ¿cómo mantienes mis datos seguros?".

Google también facilita la aplicación de actualizaciones de software, un paso para proteger tus dispositivos, al habilitar las actualizaciones automáticas a través de Google Home.

Estado de seguridad

Para reforzar aún más la seguridad de tu cuenta, el estado de seguridad de tu cuenta de Google es fácilmente visible como parte de tu foto de perfil en todas las aplicaciones que usas todos los días.

Si algo en tu cuenta necesita atención sobre la seguridad, lo sabrás de inmediato. Una aleta amarilla o roja resaltará las acciones que debes tomar para proteger tu cuenta, para que no tengas que preocuparte por volver a perderte una actualización de seguridad crítica.

Información de seguridad

Una función que estará disponible en la aplicación de Google para iOS que ofrece información de seguridad específica del sitio, incluida una descripción de las cookies utilizadas por el sitio, aletas para sitios inseguros y pronto tendrá recordatorios de contraseñas que pueden haber sido comprometidas.

También puedes acceder a la herramienta "Resultados sobre ti" que te permite solicitar la eliminación de los resultados de búsqueda que contienen tu información de contacto personal (es decir, número de teléfono, dirección de casa, dirección de correo electrónico) de los resultados de búsqueda.