Google se unió a la celebración del mes del orgullo LGBT+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Junio es el mes del Orgullo LGBT+, un mes en el que se celebra la diversidad sexual que existe en la sociedad. Esta conmemoración surge a partir de los disturbios de Stonell, el 28 de junio de 1969, día en el que comenzó la lucha por la liberación y orgullo LGBT+.

Después de esa fecha, la comunidad LGBT+ ha tomado todos los espacios posibles para visibilizar su lucha y alzar la voz sobre las diferentes identidades de género que existe.

Al paso del tiempo, la comunidad LGBT+ ha sumado varios aliados, quienes buscan ayudar y apoyar. Ejemplo de ello es Google, quien recientemente se ha sumado a la celebración de una manera particular a través de sus buscadores.

Google siempre está al tanto de todas las conmemoraciones que ocurren alrededor del mundo (no por nada es el buscador más popular de los últimos tiempos). Y en esta ocasión se ha unido a la celebración del mes del orgullo LGBT+ con una pequeña animación a través de sus buscadores.

Al colocar en la barra de búsqueda "LGBT+", "Mes del orgullo", "Orgullo LGBT+" u otra palabra derivada del movimiento, te aparecerá una animación en la que se muestran las banderas de las diferentes comunidades (lesbiana, bisexual, gay, transgénero, etcétera), en la parte inferior de la pantalla, las cuales se mueven de derecha a izquierda.

Además, de la parte superior bajarán papelitos de colores como una muestra de celebración.

Esta no es la primera vez que Google se une a la celebración, pues en años anteriores ya había mostrado su apoyo a través de diferentes mecánicas.

Google no solo ha apoyado a la comunidad a través de sus buscadores, sino que también en sus herramientas de trabajo. Ejemplo de ello son sus Hojas de Cálculo, en las cuales les agregó una función particular.

A través de un tweet, Google informó que ahora podías agregarle un poco de color a tu documento de Google Sheet. Para ello, debías escribir la palabra "PRIDE", una letra por cada celda de la A1 a la E1 y al final presionar Enter.