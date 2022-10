Google Workspace pasa de los 15 GB a 1 TB de almacenamiento

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Google tiene buenas noticias para las personas que están en el plan individual de Workspace. Quienes utilicen su servicio destinado a empresas y profesionales por cuenta propia, pronto obtendrán una importante actualización de almacenamiento de 15 GB a 1 TB sin coste adicional.

La mayoría de los usuarios individuales de Workspace ya no tendrán que preocuparse por quedarse sin espacio de almacenamiento en Gmail y Drive.

Hasta ahora, Google solo ha ofrecido a los usuarios individuales de Workspace la misma cantidad de almacenamiento que obtendrías con una cuenta de Gmail gratuita.

Es así que, para aumentar esa capacidad, era necesario comprar más almacenamiento a través de Google One. Google señaló que los usuarios no necesitarán hacer nada, ya que actualizará su almacenamiento automáticamente.

En otros lugares, hay más opciones para aquellos que envían correos electrónicos a varias personas a través del modo de envío múltiple.

Podrás utilizar etiquetas de combinación de correspondencia, como @firstname, para personalizar estas ráfagas de correo electrónico.

Eso puede ser útil, incluso si el plan individual de Workspace aún no admite direcciones de correo electrónico personalizadas.

¿Dónde estará disponible?

Además, Google llevará el plan individual Workspace a Filipinas, Vietnam, Indonesia, Malasia, Taiwán, Tailandia, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Finlandia, Grecia y Argentina.

¿Qué es Google Workspace?

Para quienes todavía no conozcan este servicio, Workspace básicamente es una plataforma que brinda acceso a herramientas y aplicaciones de Google enfocadas a la productividad y el trabajo colaborativo, como Meet, Calendario, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Tareas y Gmail.

Se encuentra disponible con diferentes planes de pago, que acogen más o menos ventajas dependiendo de la mensualidad elegida.

Los planes son Business Starter, Business Standard, Business Plus y Enterprise.